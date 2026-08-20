Lanzamiento del libro “Aparece” en Museo Artequín
Lanzamiento del libro “Aparece” en Museo Artequín
- Museo Artequín, Avenida Portales 3530, Quinta Normal.
- Domingo 23 de agosto – 12:00 horas.
Este libro propone un sorprendente juego de formas y escenarios que hablan de creación, evolución e imaginación.
El evento incluye la presentación de un cuentacuentos y una actividad con plasticina para niños y niñas.
Creatividad sin límites
Lo primero que aparece es un planeta que gira tranquilo en el espacio. De pronto, es aplastado y aparece un… ¿gusano? Del gusano a la flor, de la flor a un barquito y de allí a un cardumen de peces, a una lagartija y a… ¿cuántas cosas aparecen en esta historia singular?
Un libro de cartón y puntas redondeadas que explora con ingenio la evolución, las transformaciones y la capacidad de los más pequeños para crear formas y figuras usando su imaginación como motor principal de creación.
Iván Larraguibel, autor del texto y las ilustraciones, dice que la idea del libro surgió en una tarde de juego con su hijo.
“Pasamos muchas horas haciendo figuras con plasticina, que ya estaba marrón de tantos colores mezclados. Son impresionantes las figuras que se generan al mezclar plasticinas de diversos tonos: aparecen marmolados y espirales que parecen fractales. Eso inspiró gran parte del libro”, dijo.
“Espero que lo reciban como una invitación a hacer otras historias partiendo por algo que pueden hacer, como una figura en plasticina, o también algo que se pueda transformar. Pero lo que más me gustaría es que simplemente, les guste”, concluyó.
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