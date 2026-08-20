Violonchelista Zuill Bailey en Teatro del Lago

Espacio Tronador, Teatro del Lago, Av. Philippi 1000, Frutillar.



Domingo 23 de agosto – 16:00 horas.

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El sonido del violonchelo ocupará el centro de Espacio Tronador con la llegada de Zuill Bailey, uno de los intérpretes estadounidenses más reconocidos de su generación. El artista ganó un premio Grammy en la categoría “Mejor solo instrumental clásico”.

La cita permitirá escuchar en vivo a un solista que ha construido una extensa carrera internacional, participando en conciertos y grabaciones junto a agrupaciones como la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Los Ángeles, la Philharmonia Orchestra del Reino Unido y la Sinfónica de Israel. También ha trabajado en la dirección junto a figuras como Itzhak Perlman, Neeme Järvi y Giancarlo Guerrero.

Sobre el escenario, Bailey combina dominio técnico, sensibilidad interpretativa y una presencia especialmente comunicativa. Su manera de aproximarse a la música establece un vínculo directo con la audiencia, acercando el repertorio para violonchelo incluso a quienes no están familiarizados con la música clásica.

Esa capacidad de conexión será parte central de su presentación en Frutillar. La acústica de Espacio Tronador permitirá apreciar los distintos registros del instrumento, desde sus sonidos más profundos y envolventes hasta los pasajes de mayor agilidad y delicadeza. La experiencia estará marcada por la cercanía con el intérprete y por una escucha que busca revelar cada matiz de la ejecución.

El concierto se incorpora a la programación de Teatro del Lago como una oportunidad poco habitual para conocer el trabajo de un artista que mantiene una presencia activa en escenarios internacionales. A lo largo de su trayectoria, Bailey ha participado como solista en más de doscientas orquestas y ha desarrollado una amplia discografía dedicada tanto a obras fundamentales del repertorio clásico como a composiciones contemporáneas.

La historia detrás del artista

Zuill Bailey es violonchelista, docente, director artístico y artista de grabación. Su carrera lo ha llevado a presentarse en espacios como el Walt Disney Concert Hall, el Kennedy Center y el Brucknerhaus de Linz.

Su reconocimiento en la industria llegó a uno de sus puntos más altos en 2017, cuando obtuvo el Grammy a Mejor Interpretación Solista Instrumental Clásica por Tales of Hemingway, obra del compositor estadounidense Michael Daugherty grabada junto a la Nashville Symphony y el director Giancarlo Guerrero.

“Recibir a un músico de la trayectoria de Zuill Bailey es una oportunidad para seguir fortaleciendo la presencia del violonchelo y de la música clásica en nuestro país. Su visita nos permite acercarnos a las corrientes interpretativas que hoy se desarrollan en Norteamérica, conocer otras maneras de abordar el repertorio y ampliar la conversación artística desde el sur de Chile. En Teatro del Lago creemos profundamente que este intercambio y punto de encuentro conecta a los músicos con nuevas audiencias e inspira a nuevas generaciones”, mencionó el Director Artístico de Teatro del Lago, João Aboim.

La visita de Bailey al sur de Chile permitirá conocer esa mirada artística en un lugar especialmente concebido para la música, frente al paisaje del lago Llanquihue.