Expertos cuestionan el foco minero de la propuesta para actualizar la carta geológica de Magallanes

El seremi de Minería de Magallanes y de la Antártica Chilena, Óscar Basualdo, anunció en una actividad pública en Punta Arenas una propuesta de inversión por más de $300 millones para identificar zonas de interés para futuras prospecciones mineras, mediante la actualización del mapa geológico de la región.

Un mapa geológico muestra cómo se distribuyen en el territorio los distintos tipos de rocas y sedimentos. Esta información sirve como base para investigaciones de diversa complejidad y puede orientar, entre otras aplicaciones, futuros estudios de prospección minera.

Aunque la iniciativa fue presentada principalmente desde su potencial minero, los especialistas consultados cuestionan que ese sea su eje predominante y destacan aplicaciones vinculadas al turismo, la conservación, la gestión de riesgos y la planificación territorial.

Para el geógrafo, investigador del Centro de Investigación Gaia Antártica (CIGA) de la Universidad de Magallanes (UMAG) y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), Rodrigo Soteres, la minería forma parte del imaginario productivo regional, aunque actualmente mantiene un alcance económico acotado. En cambio, considera que el turismo podría ser una de las actividades más beneficiadas por la actualización.

“En las últimas décadas, los paisajes geológicos han abierto las puertas al desarrollo de un turismo de intereses especiales, lo que ha generado un importante aumento de los ingresos y puestos de trabajo en la región. Por tanto, contar con este mapa geológico actualizado podría permitir el desarrollo de políticas de geoconservación y la creación de figuras internacionales de protección”, comentó el investigador.

Soteres también apunta a que el mapa geológico es una herramienta transversal, que puede contribuir en diversas áreas de la región, como la conservación, la prevención y mitigación de riesgos socionaturales y el desarrollo productivo.

“La región tiene una extensión muy significativa de turberas, que son sistemas geoambientales prioritarios frente al cambio climático y, al mismo tiempo, reservorios de agua de gran calidad. Una correcta actualización nos podría permitir elaborar guías que favorezcan decisiones avanzadas, responsables con el medio y dirigidas al bienestar de la sociedad regional y de la biodiversidad, verdaderos protagonistas del territorio”, agregó Soteres.

Por su parte, la geóloga Leslie Manríquez califica como “demasiado amplia” la carta geológica actual y asegura que no se actualiza desde 2003.

“Existen muchos sectores de la región que no cuentan con información, principalmente por su extensión y dificultad de acceso. Sería muy importante considerar la actualización de antecedentes sobre estructuras tectónicas, cuencas sedimentarias y distribución del basamento, entre otros elementos, lo que permitiría comprender mejor las condiciones de diversos recursos geológicos”, comentó la geóloga.

A su vez, Manríquez señala que la actualización podría ayudar a identificar sectores de interés hídrico y contextos favorables para la presencia de recursos minerales y energéticos. Aunque la carta geológica no confirma por sí sola la existencia o viabilidad de estos recursos, permite reconocer las zonas donde desarrollar estudios más específicos. De igual manera, la científica apunta a la incorporación de información geomorfológica como una herramienta para proteger el patrimonio natural.

“Con esta información podremos reconocer más espacios de interés geológico, paleontológico y geomorfológico, y así tomar decisiones de protección con una base científica sólida”, concluyó Leslie Manríquez.