Documental “Sincronía” + conversatorio junto a su directora

Auditorio UdeC Santiago, Marchant Pereira 10, piso 2, Providencia.



Miércoles 2 de septiembre – 18:00 horas.

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La exhibición del largometraje chileno “Sincronía”, ganador del 4° Festival Internacional de Cine del Mar (MarCineFest), incluirá un conversatorio en vivo con la directora de la película, la destacada artista y escultora Caro Bloj, quien dialogará con el público tras la proyección en un espacio que invita a reflexionar.

El director de MarCineFest, Pablo Rosenblatt, valora esta instancia inédita de diálogo con la realizadora del documental, encuentro que es parte de la estrategia del certamen que busca “descentralizar el festival y proyectarlo hacia otros territorios en Chile”.

“Santiago es una plaza muy importante para potenciar la marca de nuestro festival, que nos conozcan y ampliar nuestras redes de colaboración con otros encuentros e instituciones del mundo audiovisual”, añadió.

Dos mujeres y dos formas de habitar el mar

La cinta narra las historias de Ilka Paulentz, pescadora y sobreviviente de un tsunami en la isla Robinson Crusoe, y Bárbara Hernández, campeona mundial de natación en aguas gélidas que completó el doble cruce del Canal de Santa Catalina y se convirtió en la segunda mujer y cuarta persona en la historia en conquistar la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas. A través de sus vidas, el filme explora dos formas opuestas de habitar y relacionarse con el agua, en un relato que transita entre la libertad, el desafío, el placer y el peligro.

El conversatorio será una oportunidad para conocer de cerca el proceso creativo detrás de la película, así como las motivaciones e inquietudes que llevaron a Bloj a encontrar y retratar a estas dos mujeres extraordinarias y su vínculo con el mar.

“A través de dos historias humanas, podemos conocer el amor al mar, la decisión y la valentía de estas dos mujeres de hacer algo bastante espectacular, como es nadar estas distancias (…) la gente interesada en el océano y, a través de esta película, pueden conocer historias humanas relacionadas con este”, reflexiona Rosenblatt.

La proyección de Sincronía es parte de la gira de películas ganadoras del pasado 4to Festival Internacional de Cine del Mar, evento organizado por el Instituto Milenio de Oceanografía – IMO (financiado por ANID) y el Instituto Océanos de la Universidad de Concepción (UdeC), con el apoyo de la Unidad Santiago UdeC para esta exhibición.