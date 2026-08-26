Contraloría detecta casi $800 mil millones sin movimiento en cuentas públicas desde 2020

La Contraloría General de la República (CGR) encendió una alerta por $796.440 millones registrados en cuentas financieras de organismos públicos y municipales que permanecen sin movimiento desde distintos períodos comprendidos entre 2020 y 2024 y que, a marzo de 2026, continuaban inactivos.

El hallazgo fue realizado mediante RADAR, la herramienta de análisis de datos con alertas de riesgo del organismo fiscalizador, a partir de información contenida en el Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN).

Del total identificado, $641.954 millones corresponden a organismos del sector público, mientras otros $154.486 millones pertenecen al sector municipal.

Contraloría aclaró que la sola existencia de saldos sin movimiento no constituye necesariamente una irregularidad. Sin embargo, advirtió que su permanencia durante períodos prolongados representa riesgos para la gestión y control de los recursos destinados a financiar gasto público.

Uno de los principales puntos de alerta está en que más del 90% del monto detectado corresponde a cuentas por cobrar. Esto significa que no se trata de dinero inmediatamente disponible, sino de recursos cuya recuperación depende de que los respectivos organismos realicen acciones de cobranza.

La prolongada inactividad de esas cuentas, según el análisis, incrementa el riesgo de que los montos se vuelvan incobrables o incluso prescriban si no se adoptan oportunamente las acciones necesarias para recuperarlos.

En cuanto a los recursos que sí se encuentran disponibles, Contraloría señaló que su falta de movimiento puede dar cuenta de fondos inmovilizados que no están siendo utilizados para los objetivos específicos a los que fueron destinados.

También existe el riesgo de que los registros reflejen información contable desactualizada o incorrecta, afectando la confiabilidad de los antecedentes financieros que utilizan los organismos públicos y municipales para adoptar decisiones.

Ante los resultados, la CGR comunicará los antecedentes directamente a las entidades involucradas para que revisen cada situación y, cuando corresponda, realicen acciones de cobranza, regularicen los saldos inactivos y fortalezcan sus mecanismos de control y seguimiento.

El organismo fiscalizador indicó además que los hallazgos servirán como antecedente para futuras acciones de control y fiscalización sobre el manejo de estos recursos públicos.