X°Encuentro de narración oral en Chile en San Pedro de Atacama

Corporación Cultural, San Pedro de Atacama



Jueves 27 de agosto – 10:00 horas.

La narración oral, sus distintas expresiones y su aporte a la transmisión de historias, memorias y saberes serán el centro de Nütram 2026, X°Encuentro de narración oral en Chile, que se realizará este jueves 27 de agosto en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, con la participación de narradores, narradoras y especialistas provenientes de distintas regiones del país.

La actividad, organizada por el Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH), comenzará a las 10:00 horas con seis ponencias sobre esta disciplina que se integra a las artes escénicas, y un espacio de diálogo con el público. Durante la tarde se desarrollará el taller “La Palabra en escena”, a cargo del narrador oral Wilfredo Rosas Muñoz, además de una presentación de libros de cuentos y la función de narración oral “Todos contamos”, con narradores locales e invitados.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Tapia, destacó el valor de generar espacios de encuentro en torno a esta expresión artística, precisando que “la narración oral es una práctica ancestral que nos ha permitido transmitir historias, conocimientos, afectos y memorias de generación en generación. Invitamos a la comunidad a acercarse a este encuentro, escuchar, compartir y valorar un oficio que sigue plenamente vigente y que forma parte de nuestro patrimonio cultural vivo”.

César Muñoz, reconocido narrador oral y parte de la organización de Nütram 2026, explicó que “por primera vez, en esta décima versión, decidimos salir de Santiago, donde tradicionalmente se realizaba el encuentro, y llevarlo a regiones. Queremos contribuir a la descentralización y, al mismo tiempo, poner en valor el trabajo de narradores y narradoras del sur de Chile”.

Muñoz agregó que “la narración oral forma parte de las artes escénicas y es una práctica compleja e interdisciplinaria, en la que confluyen distintos campos del conocimiento y de la expresión artística. Por eso, también es importante generar espacios que permitan reconocer, visibilizar y fortalecer esta práctica”.

El programa reunirá a exponentes de las regiones de O’Higgins, Los Lagos, La Araucanía, Maule y Biobío, quienes abordarán experiencias vinculadas con la tradición oral, el fomento lector, la educación, las raíces territoriales y el oficio de narrar.

Nütram 2026 es organizado por el Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH) y, en la Región del Biobío, cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Biblioteca Plaza y la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz.