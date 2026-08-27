Feria del Libro de Arica

Plaza Grecia, Pasaje Sangra y Edificio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.



Viernes 28 y sábado 29 de agosto – 10:00 a 19:00 horas.

Los próximos viernes 28 y sábado 29 de agosto, la ciudad será escenario de la V FIL Arica, con una programación gratuita que contempla presentaciones de libros, charlas, talleres, actividades infantiles, poesía, música, teatro y espacios de conversación para estudiantes, lectores, familias, agentes del mundo editorial y público general.

La quinta versión está organizada por Editorial Astartea y Damabe Grupo Editorial, y cuenta con la vinculación, apoyo, colaboración y financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Arica y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Libros, arte y encuentro

La programación se desarrollará en tres espacios vinculantes del centro de Arica: Plaza Grecia, Pasaje Sangra y Edificio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de 10:00 a 19:00 hrs.

Durante ambas jornadas se realizarán actividades para distintos públicos, incluyendo talleres de historieta, fanzine y creación literaria, presentaciones de libros, lecturas de poesía, actividades infantiles, música y teatro.

Entre los hitos de la programación destacan la ceremonia inaugural del viernes a las 10:30 horas, con el Coro del Colegio Andino; la presentación del libro América llama otra vez, de Héctor Vera, a las 12:30 horas; las charlas y talleres de Donald McLeod Bravo sobre diseño editorial y fanzines; y los conciertos de cierre de cada jornada, a cargo de Fundación FA y Llajta Andino el viernes y de Triversos Trivergentes el sábado.

Editoriales y autores de distintos territorios

Una de las principales características de esta quinta versión será la participación de editoriales y agentes del libro provenientes de distintos territorios.

Desde regiones llegarán Gonzalo Muñoz Bravo de Ediciones Nueve Noventa, Donald McLeod Bravo de Editorial Imaginistas y María José Domange de Editorial Antü, quienes realizarán talleres y charlas durante el desarrollo de la FIL, compartiendo su experiencia de publicación y circulación como editoriales independientes.

“La creación, la lectura y la cultura no ocurren solamente en los grandes centros. Aricatiene una escena propia, atravesada por su territorio, la frontera, el desierto, sus comunidades y sus memorias, y una feria como esta permite que esas voces circulen y se encuentren con otras. Más que hablar de descentralizar la cultura, creo que estas instancias nos invitan a reconocer que las regiones ya están produciendo libros, pensamiento y nuevos imaginarios”, dice Donald McLeod Bravo, quien encabezará uno de los talleres de la feria.

“Para nosotros, participar es también venir a escuchar, conocer ese trabajo y ser parte de una comunidad del libro más diversa, conectada y construida desde distintos territorios”,señala Donald McLeod Bravo, arquitecto, escritor, editor y gestor cultural, fundador y director de Editorial Imaginistas, quien durante la FIL Arica dictará la charla “El libro como objeto: claves de diseño editorial para construir experiencias de lectura” y el taller “Anatomía de un fanzine: diseño, construcción y publicación con tus propias manos”.

La dimensión transfronteriza también estará presente con la participación de Roberto Palza de Ediciones DCP / Librería Cuadra 21, de Tacna, quienes traen actividades que permitirán fortalecer el intercambio cultural entre ambas ciudades.

Entre los invitados de esta nueva versión también destaca la participación del escritor Héctor Vera Azargado, autor de América llama otra vez, destacada por la revista Publishers por la solidez de su propuesta narrativa. “Presentar mi novela en Aricatiene un significado especial. En mi libro imagino a América como un solo gran territorio, totalmente despoblado, y qué mejor lugar para conversar sobre él que en una ciudad de encuentro, frontera y diversidad cultural”, dice el autor nortino.

Cinco años de trayectoria

La FIL Arica nació en 2022 con el propósito de generar un espacio de encuentro en torno al libro y fortalecer la presencia de quienes forman parte del ecosistema literario y editorial en la ciudad.

Desde entonces, cada versión ha significado un nuevo desafío y ha permitido ampliar las redes de colaboración, la participación de expositores y la vinculación con autores, editoriales y proyectos provenientes de otros territorios.

“Desde que levantamos la iniciativa, ha sido muy colaborativa y con mucho empuje, por lo que esta quinta versión es muy significativa porque vemos cómo ha ido creciendo de a poco y se ha mantenido en estos años”, comenta Connie Tapia Monroy, directora de Astartea Editorial y de la FIL Arica.

La FIL Arica fue fundada y es realizada por tres mujeres: Connie Tapia Monroy, Marlene Apablaza Casanova y Maru Delgado Ramos, integrantes de Astartea Editorial y Damabe Grupo Editorial. Este año, la organización decidió transparentar públicamente quiénes están detrás de la feria:

“La verdad es que cuando comenzamos creímos que no era necesario decirle a todo el mundo quién estaba detrás de la FIL Arica, hasta que nos dimos cuenta que sí era sumamente importante, y este año sacamos una publicación contando de dónde nace la idea. Pensamos que debíamos transparentar que esta FIL es gestionada y articulada desde un grupo de mujeres”, agrega Tapia Monroy.