Exposición “La voz que nos habita” en Centro Cultural de España

Centro Cultural de España , Providencia 927, Providencia.



Inauguración: martes 8 de septiembre.

¿Qué ocurre cuando la poesía deja de estar contenida en la página y se transforma en sonido, cuerpo, imagen, movimiento y acción? Esa es una de las preguntas que propone “La voz que nos habita: ondas expansivas del Festival Poesía y Música PM”, exposición que revisita más de una década de trayectoria del Festival PM.

La muestra, con curaduría de Soledad García Saavedra y Fernando Pérez Villalón, reúne una selección de obras sonoras y visuales, materiales de archivo y registros audiovisuales de las presentaciones escénicas de artistas nacionales e internacionales que han participado en el Festival PM desde su creación en 2014.

Entre los artistas invitados a esta exposición se encuentran Ricardo Aleixo, Ana María Briede, Sybil Brintrup, Rocío Cerón, Carla Cimarrona, Coro Fonético, Gregorio Fontén, Gisela Frick, Martín Gubbins, Gonzalo Henríquez, Amanda Irarrázabal, Juan Angel Italiano, Montenegrofisher, Mauricio Redolés, Marcela Parra, Fernando Pérez Villalón, Lucax Santana, Angelo Solari y Pía Sommer.

La propuesta curatorial señala una invitación a “recorrer lo ondulante, lo crepuscular, lo intergaláctico, lo experimental y lo festivo”, conceptos que han atravesado la historia del Festival PM y que aquí se transforman en una experiencia expositiva. “En este sentido, la exposición tiene como objetivo dar a conocer la energía del Festival que, a través de la palabra y música, busca generar nuevas formas de percepción, conmoción y acción, y abrir preguntas sobre otras maneras de relacionarnos y convivir”, señala Federico Eisner, co-director de Festival PM.

La museografía a cargo de Segundo nombre, desarrollará esta experiencia en el lugar, quienes tienen el desafío de trasladar al espacio expositivo el carácter experimental y sensorial que ha caracterizado al Festival PM.

“Más que una revisión histórica, la exposición propone una experiencia sensorial que apela al cuerpo, la afectividad y la apertura de los sentidos. A través de distintas materialidades y lenguajes, invitará a conectar con la palabra, la voz y la acción, revitalizando la percepción de la poesía más allá de la letra escrita y estableciendo un diálogo con la música, la danza y la performance”, señala el equipo curatorial.

Exposición, poesía, música y experimentación

La exposición se presentará en el Centro Cultural de España (CCE Santiago), en el marco del Festival PM#7, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre en Santiago.

Festival PM#7 es un proyecto financiado por la línea de Apoyo a Ferias y Festivales del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Centro Cultural de España (CCE Santiago) y el Departamento de Extensión USACH. Cuenta además con el patrocinio y apoyo estratégico de Libros del Pez Espiral, el Doctorado en Artes y Humanidades de la USACH, la Gustav Mahler Private University (Austria), el proyecto “Oralidad, impresos y sus resonancias ante el desarrollo de las tecnologías sonoras” (PAPIIT IG400126) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Bar Cerros de Chena.

Organizan: Colectivo PM y Lumbre Creatividades Colectivas.

Más información en https://festivalpoesiaymusica. cl/