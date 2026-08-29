34ª Feria del Libro de Valdivia
34ª Feria del Libro de Valdivia
- Parque Saval, Valdivia.
- 4, 5 y 6 de septiembre – 10:00 a 21:00 horas.
- Entrada liberada.
La Corporación Cultural Municipal de Valdivia (CCM), en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valdivia, bajo el lema “Con la fuerza de los libros, imaginamos futuro”, reunirá durante tres jornadas a autores, editoriales, ilustradores, músicos y a la comunidad en torno a la lectura, con una programación gratuita y familiar que se organiza en cinco líneas temáticas: Naturaleza y Ciencia, Arte y Edición, Infancias, Sociedad y Memoria.
La programación de este año contempla diversas actividades entre talleres de ilustración y encuadernación, lanzamientos y presentaciones de libros, paneles de conversación y música en vivo . El día viernes, Romina Pistolas presentará “Mi año de sexo y relajación”, diario íntimo de la autora de “Carmen”.
Entre los invitados también destacan el periodista Mirko Macari, el escritor y periodista Ernesto Garratt, la escritora y cantautora Colombina Parra -en el marco del natalicio de Nicanor Parra-, y Ediciones UACh, que presentará la autobiografía de Charles Darwin. La feria también incluye el lanzamiento nacional de “Pumita y la Niñita” de Jack Elkyon (Editorial 5 Sur), el panel dedicado a la lectura en la infancia “Leer como se come”, y el lanzamiento de “Pablito Recupera: Psicología callejera”, de Pablo Yévenes, el domingo.
La inauguración oficial se realizará el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas, con la premiación del concurso literario Fernando Santiván, seguida de la presentación musical del Dúo Ussiel B2B junto a Guest457 (Valdivia). Cada jornada cerrará con música en vivo: “El sur a la rueda” y Aurora y las Gardenias el sábado, y Mr. G Funk el domingo.
“La Feria del Libro no es solo un encuentro de autores y editoriales: es una acción concreta de fomento lector que trasciende lo local y posiciona a nuestra región como un referente cultural. Leer transforma, y esa transformación posibilita la construcción de otros futuros. En su edición número 34, esta Feria se consolida como un espacio donde acercamos el libro y la lectura a la comunidad, abriendo camino a nuevas generaciones de lectores. Con la fuerza de los libros, imaginamos y construimos el futuro de Valdivia y de Los Ríos”, señala Isabel Tobar, gerente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia.
PROGRAMA COMPLETO
Viernes 4 de septiembre
10:45 Taller de dibujo: “Especies de funga, flora y fauna de Chile, a través de la ilustración” — Librería Loco Kraft
11:45 Taller “Acuarela e ilustración científica” — Pina Ilustraciones
12:45 Presentación: Escuela de Saberes Tradicionales de la provincia de Valdivia
15:00 Panel “CONARTE: una plataforma para el desarrollo del libro en Valdivia” — Daniel Carrillo, Mónica Munizaga, Pablo Schalscha
16:00 Lanzamiento de libro: “Nidos” — Alexis Segovia y Paulina Jara
17:00 Conversatorio “Señor director”: veinte años de prensa y poder en Chile — Mirko Macari y Colo Aguilar
18:00 Presentación de libro: “Mi año de sexo y relajación”, diario íntimo de la autora de “Carmen” — Romina Pistolas (Calbuco)
19:00 Inauguración: Premiación Fernando Santiván
19:00–20:00 Presentación musical — Dúo Ussiel B2B – Guest457 (Valdivia)
Sábado 5 de septiembre
10:45 Taller “Encuadernación artesanal de tapa blanda” — Rojo de Aire Creaciones
11:45 Taller “Cómo convertir tu vida en una novela” — Ernesto Garratt
12:45 Lanzamiento: “Charles Darwin. Autobiografía” — Ediciones UACh: Guillermo D’Elía, Yanko González, Víctor Godoy
15:00 Presentación: “Lucha indígena, territorialidad y sentidos” — Ceibo Ediciones: Juan Carrillo Güala y Kano Llaitul
16:00 Presentación de libro: “Los Bunkers. Cinco amigos, un sueño compartido” (historia de la banda narrada para niñas y niños) — cuenta cuento infantil, Daniela Gómez
17:00 Conversatorio y música en vivo “Otro tipo de música”: relatos y canciones en primera persona + natalicio de Nicanor Parra — Colombina Parra
18:00 Presentación musical “El sur a la rueda” — Vicente Cifuentes (Chillán), Annia Ivania (Puerto Montt) y Elliot (Valdivia)
19:00 Conversatorio “Allegados a lo audiovisual”: de la vida a la pantalla — Ernesto Garratt
20:00 Presentación musical — Aurora y las Gardenias, boleros y bailables (Valdivia)
Domingo 6 de septiembre
10:45 Taller “Armables de papel: fauna nativa” — Arquitecta de Papel
11:45 Lanzamiento de libro: “Simone, la pastora de los mares” — María José Roselló
12:45 Lanzamiento nacional: “Pumita y la Niñita”, de Jack Elkyon — Editorial 5 Sur
15:00 Panel “Leer como se come: lectura para infancias” — Fernando Mora Araneda, Fabiola Núñez Hornig y Mabel Galindo Encina
16:00 Lanzamiento: “Tuya, mía, para ti y para mí” — Vladimiro Mimica
17:00 Charla “El convento”: del viral de TikTok al libro — fe, poder y libertad — Kamila González
18:00 Lanzamiento: “Pablito Recupera” / “Psicología callejera” — adicciones y salud mental en lenguaje directo — Pablo Yévenes
19:00 Presentación musical — Mr. G Funk, rap y hip hop (Valdivia)
20:00 Cierre de la feria
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