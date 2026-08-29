34ª Feria del Libro de Valdivia

Parque Saval, Valdivia.



4, 5 y 6 de septiembre – 10:00 a 21:00 horas.

Entrada liberada.

La Corporación Cultural Municipal de Valdivia (CCM), en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valdivia, bajo el lema “Con la fuerza de los libros, imaginamos futuro”, reunirá durante tres jornadas a autores, editoriales, ilustradores, músicos y a la comunidad en torno a la lectura, con una programación gratuita y familiar que se organiza en cinco líneas temáticas: Naturaleza y Ciencia, Arte y Edición, Infancias, Sociedad y Memoria.

La programación de este año contempla diversas actividades entre talleres de ilustración y encuadernación, lanzamientos y presentaciones de libros, paneles de conversación y música en vivo . El día viernes, Romina Pistolas presentará “Mi año de sexo y relajación”, diario íntimo de la autora de “Carmen”.

Entre los invitados también destacan el periodista Mirko Macari, el escritor y periodista Ernesto Garratt, la escritora y cantautora Colombina Parra -en el marco del natalicio de Nicanor Parra-, y Ediciones UACh, que presentará la autobiografía de Charles Darwin. La feria también incluye el lanzamiento nacional de “Pumita y la Niñita” de Jack Elkyon (Editorial 5 Sur), el panel dedicado a la lectura en la infancia “Leer como se come”, y el lanzamiento de “Pablito Recupera: Psicología callejera”, de Pablo Yévenes, el domingo.

La inauguración oficial se realizará el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas, con la premiación del concurso literario Fernando Santiván, seguida de la presentación musical del Dúo Ussiel B2B junto a Guest457 (Valdivia). Cada jornada cerrará con música en vivo: “El sur a la rueda” y Aurora y las Gardenias el sábado, y Mr. G Funk el domingo.

“La Feria del Libro no es solo un encuentro de autores y editoriales: es una acción concreta de fomento lector que trasciende lo local y posiciona a nuestra región como un referente cultural. Leer transforma, y esa transformación posibilita la construcción de otros futuros. En su edición número 34, esta Feria se consolida como un espacio donde acercamos el libro y la lectura a la comunidad, abriendo camino a nuevas generaciones de lectores. Con la fuerza de los libros, imaginamos y construimos el futuro de Valdivia y de Los Ríos”, señala Isabel Tobar, gerente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia.

PROGRAMA COMPLETO

Viernes 4 de septiembre

10:45 Taller de dibujo: “Especies de funga, flora y fauna de Chile, a través de la ilustración” — Librería Loco Kraft

11:45 Taller “Acuarela e ilustración científica” — Pina Ilustraciones

12:45 Presentación: Escuela de Saberes Tradicionales de la provincia de Valdivia

15:00 Panel “CONARTE: una plataforma para el desarrollo del libro en Valdivia” — Daniel Carrillo, Mónica Munizaga, Pablo Schalscha

16:00 Lanzamiento de libro: “Nidos” — Alexis Segovia y Paulina Jara

17:00 Conversatorio “Señor director”: veinte años de prensa y poder en Chile — Mirko Macari y Colo Aguilar

18:00 Presentación de libro: “Mi año de sexo y relajación”, diario íntimo de la autora de “Carmen” — Romina Pistolas (Calbuco)

19:00 Inauguración: Premiación Fernando Santiván

19:00–20:00 Presentación musical — Dúo Ussiel B2B – Guest457 (Valdivia)

Sábado 5 de septiembre

10:45 Taller “Encuadernación artesanal de tapa blanda” — Rojo de Aire Creaciones

11:45 Taller “Cómo convertir tu vida en una novela” — Ernesto Garratt

12:45 Lanzamiento: “Charles Darwin. Autobiografía” — Ediciones UACh: Guillermo D’Elía, Yanko González, Víctor Godoy

15:00 Presentación: “Lucha indígena, territorialidad y sentidos” — Ceibo Ediciones: Juan Carrillo Güala y Kano Llaitul

16:00 Presentación de libro: “Los Bunkers. Cinco amigos, un sueño compartido” (historia de la banda narrada para niñas y niños) — cuenta cuento infantil, Daniela Gómez

17:00 Conversatorio y música en vivo “Otro tipo de música”: relatos y canciones en primera persona + natalicio de Nicanor Parra — Colombina Parra

18:00 Presentación musical “El sur a la rueda” — Vicente Cifuentes (Chillán), Annia Ivania (Puerto Montt) y Elliot (Valdivia)

19:00 Conversatorio “Allegados a lo audiovisual”: de la vida a la pantalla — Ernesto Garratt

20:00 Presentación musical — Aurora y las Gardenias, boleros y bailables (Valdivia)

Domingo 6 de septiembre

10:45 Taller “Armables de papel: fauna nativa” — Arquitecta de Papel

11:45 Lanzamiento de libro: “Simone, la pastora de los mares” — María José Roselló

12:45 Lanzamiento nacional: “Pumita y la Niñita”, de Jack Elkyon — Editorial 5 Sur

15:00 Panel “Leer como se come: lectura para infancias” — Fernando Mora Araneda, Fabiola Núñez Hornig y Mabel Galindo Encina

16:00 Lanzamiento: “Tuya, mía, para ti y para mí” — Vladimiro Mimica

17:00 Charla “El convento”: del viral de TikTok al libro — fe, poder y libertad — Kamila González

18:00 Lanzamiento: “Pablito Recupera” / “Psicología callejera” — adicciones y salud mental en lenguaje directo — Pablo Yévenes

19:00 Presentación musical — Mr. G Funk, rap y hip hop (Valdivia)

20:00 Cierre de la feria