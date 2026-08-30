Lanzamiento de novela de terror “Purén, inviernos de sangre” en Concepción

Biblioteca Municipal “José Toribio Medina”, Víctor Lamas 615, Concepción.



Jueves 3 de septiembre – 18:00 horas.

Es el invierno de 1912 y en una antigua casona de Purén, ensombrecida por la lluvia incesante y el fango que se cuela entre los pies, la joven Estelvina crece en soledad, guiada por la implacable religiosidad de su madre Clotilde. Su vida cambia con la llegada al pueblo de Lorenzo, un sacerdote autoritario y manipulador, que pregona la obediencia ciega ante sus designios y el secreto frente a sus propios pecados.

Víctima del abuso y la maldad de Lorenzo, la joven empieza a escuchar enigmáticas voces que le hablan del silencio y del sacrificio. Invierno tras invierno, Estelvina intentará salvar su alma con un ritual de expiación, guiada por los enigmáticos mensajes que aparecen escritos en un sanguinario cuaderno. Alertado por las sucesivas desapariciones de niñas en el río, un agudo investigador llega al pueblo para descubrir el oscuro misterio que se esconde bajo el barro de Purén.

Esta es parte de la trama de “Purén, inviernos de sangre”, primera novela del escritor penquista Paulo Núñez Valenzuela, que se suma al catálogo de la editorial independiente Emergencia Narrativa, aportando al género del terror en la narrativa chilena.

La presentación contará con la participación del autor Paulo Núñez y la editora y periodista Marcela Küpfer. La actividad es gratuita y abierta a la comunidad.

Paulo Núñez explica que la motivación para escribir esta novela, ambientada en un pequeño pueblo de provincia a inicios del siglo XX, nace de “mi fascinación por el Chile profundo, por esos lugares donde parece que las historias quedan escondidas durante generaciones.

Siempre me han llamado la atención los pueblos pequeños, el campo, la lluvia, el barro, la niebla y esa sensación de que todos se conocen, pero nadie cuenta realmente lo que sabe. Quería construir una historia donde el lugar también tuviera un peso importante, donde el aislamiento y el clima fueran encerrando poco a poco a los personajes. Y así nació Purén, imaginando un pueblo donde la lluvia parece limpiar las calles, pero al mismo tiempo esconder las culpas y los secretos de sus habitantes”.

-¿Qué representa simbólicamente Purén?

-Para mí, el pueblo es una especie de purgatorio. La lluvia representa ese estancamiento, esa sensación de que los personajes no pueden escapar de lo que hicieron ni de lo que les ocurrió. El barro representa la culpa, porque mientras más intentan esconderse de ella, más se hunden. Y el bosque, la niebla, las casas antiguas y ese ambiente tan cerrado ayudan a crear la sensación de que hay cosas que están ahí desde hace mucho tiempo, cosas que nadie quiere nombrar, pero que tampoco desaparecen.

-En la novela hay terror paranormal, pero también un terror muy real, relacionado con el abuso y la manipulación. ¿Cómo enfrentaste estas formas de abordar el miedo?

-Para mí, lo paranormal funciona como una consecuencia de algo que ya estaba podrido dentro de la comunidad. Me interesaba que el lector tuviera miedo de los fantasmas y de lo inexplicable, pero también que sintiera miedo de algo mucho más cercano: el abuso, la manipulación, el fanatismo, el poder y el silencio de quienes ven algo malo y prefieren no intervenir. Creo que muchas veces el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en descubrir hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde cualquier límite moral.

-¿Quién es Estelvina, la protagonista de la novela? ¿Cómo la describirías?

-Estelvina es el corazón de la historia. Es una mujer que ha tenido que soportar cosas muy difíciles y que representa, para mí, una inocencia que fue siendo destruida poco a poco por todo lo que la rodeaba. Es un personaje silencioso, pero no débil. Al contrario. Creo que gran parte de la fuerza de la novela está en verla intentar sobrevivir a situaciones que ninguna persona debería tener que soportar. Y mientras escribía, siempre tuve la sensación de que Estelvina sabía mucho más de lo que decía.

-En la novela existe un enfrentamiento entre la fe de la comunidad y lo racional, representado por el investigador que llega a indagar las desapariciones de unas niñas. ¿Cómo abordaste ese enfrentamiento?

-Me interesaba mostrar el choque entre quienes prefieren creer ciegamente y quienes necesitan encontrar una explicación para todo. La comunidad muchas veces se refugia en la fe y en las supersticiones porque es más fácil creer en algo que enfrentar sus propias culpas. El investigador, en cambio, intenta mirar los hechos de manera racional. Pero “Purén” también plantea que hay cosas que la razón no siempre puede explicar. Y cuando la maldad humana se mezcla con lo inexplicable, las certezas empiezan a desaparecer.

-¿Crees en la existencia del Mal?

-Sí, creo en la existencia del Mal, pero no pienso como algo caricaturesco, como un demonio que simplemente aparece y hace cosas malas. Para mí, el Mal también está en las decisiones humanas. Está en el abuso de poder, en hacerle daño a alguien que no puede defenderse, en mirar hacia otro lado cuando sabemos que algo está mal. A veces puede tener una forma inexplicable, pero muchas veces el Mal viste ropas normales, tiene una familia, trabaja, conversa con nosotros y camina por la misma calle.

-¿Cuáles son tus influencias en el género del terror? ¿Cómo te acercaste a él?

-Mi acercamiento al terror viene mucho de la tradición oral chilena, de las historias de campo, de los mitos, de esas historias que uno escucha y que muchas veces no sabe si ocurrieron realmente o alguien las fue contando de generación en generación. En lo literario, Stephen King es mi principal referente, sobre todo por la manera en que logra meterse en la cabeza de los personajes y hacer que el miedo sea algo psicológico, no solamente algo sobrenatural. Pero también tengo una influencia muy importante de Carlos Pinto y su “Mea culpa”, siempre me ha gustado esa capacidad de mostrar el lado oscuro de personas comunes, dentro de ambientes muy chilenos, donde a veces la realidad puede ser mucho más terrible que cualquier monstruo inventado.