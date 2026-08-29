Quiroz descarta que bajar la tasa sea necesario y apuesta por la inversión privada

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que una reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) sea necesaria para reactivar la economía y sostuvo que la recuperación estará impulsada por el crecimiento de la inversión privada. El secretario de Estado afirmó que la actividad comenzó a repuntar durante el último trimestre, pese al débil desempeño registrado durante la primera mitad del año.

“No necesitamos bajar la tasa, y, muy por el contrario, creo que la economía ha pasado a repuntar en el último trimestre y el próximo año también. Por ello, no hay ninguna necesidad, me parece, a estas alturas, de bajar la tasa”, señaló.

La economía chilena cerró el primer semestre con una contracción de 0,3 % en la actividad, mientras las perspectivas de crecimiento para 2026 se han ajustado hacia niveles cercanos al 1 %. La inflación anual, en tanto, se mantiene en 3,5 %, por encima de la meta del Banco Central.

El instituto emisor mantiene la TPM en 4,5 % desde enero. Economistas anticipan que podría permanecer en ese nivel durante un periodo prolongado o registrar una reducción de 25 puntos base hacia fines de este año o comienzos de 2027.

La apuesta por la inversión

Quiroz sostuvo que la reactivación “va por la inversión privada que se ha recuperado” y proyectó que esta crecerá 7 % durante 2027, permitiendo que la economía se expanda 3,5 %.

El ministro realizó las declaraciones después de participar en el seminario “Ley de Reconstrucción: oportunidades para impulsar el crecimiento económico”, organizado por BCI y PwC.

Durante la actividad atribuyó sus proyecciones a los efectos de la denominada “megarreforma”, iniciativa que contempla modificaciones tributarias y cambios en materia de permisos para acelerar las inversiones.

El proyecto fue aprobado por el Congreso a comienzos de agosto, pero su promulgación se retrasó debido a una impugnación presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) por parlamentarios de oposición. Superado ese trámite, Quiroz anticipó que la normativa será promulgada durante la primera quincena de septiembre.