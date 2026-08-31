Cortometraje “Ciudad” con Delfina Guzmán

Cineteca Nacional, Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.



Sábado 7 de septiembre – 20:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

“Durante febrero de 2019 visité el centro de Santiago. Me sorprendió ver tan herido el corazón de la ciudad, tan dañado. Parecía ser que la ciudad y sus habitantes se habían peleado a muerte”, dice Delfina Guzmán, con su voz en off, en la primera escena del cortometraje “Ciudad”.

La reconocida actriz chilena es la protagonista de esta película escrita, dirigida y musicalizada por el pianista Juan Cristóbal Meza, en un encuentro entre madre e hijo. “Ciudad” será estrenada este 7 de septiembre en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y luego será liberada en la plataforma YouTube.

De 30 minutos de duración, contó con el apoyo del Gobierno de Santiago. Como película, es resultado de un montaje escénico del mismo nombre, estrenado en 2024 en el Cerro San Cristóbal, el GAM y el Teatro Nescafé de las Artes con la actriz de 98 años, hoy retirada, en la que fue su última participación en los escenarios.

Madre e hijo, texto y música

A través de textos poéticos dedicados a distintos lugares de Santiago que son simbólicos, Delfina Guzmán reflexiona acerca de la ciudad que ya no existe y que se ha transformado. Ella está acompañada por una serie de piezas para piano escritas por Juan Cristóbal Meza. En la película se puede ver al pianista y su piano de cola en esos lugares escogidos: la Plaza Italia, la Plaza de Armas, la Vega Central, el Puente de los Candados sobre el río Mapocho, el Palacio de la Moneda, el Museo de Bellas Artes y el Cerro San Cristóbal.

“La película plantea una reflexión sobre de la ciudad y sus habitantes. Vemos la ciudad como un cuerpo vivo, que existe mucho más allá del paso de las personas. Nosotros somos invitados provisionales a ocupar la ciudad en el momento en que nos toca. Porque como asentamiento humano Santiago tiene 2.000 años de historia. Los habitantes dejamos nuestros nombres y rastros, pero el lugar sigue ahí”, dice Juan Cristóbal Meza.

La idea de reunir a la madre actriz y al hijo músico nació durante la pandemia y como efecto del deterioro del centro de Santiago tras las manifestaciones del estallido social en 2019. Primero como obra teatral y luego como este cortometraje que se estrena en septiembre, en “Ciudad” también participaron las actrices Laura Loyer y Martina Córdova, que representan los alterego de una joven Delfina Guzmán que recorre y observa Santiago en el pasado y el presente.

Los lugares y las personas

Plaza Italia. El equipo filmó el piano de cola junto al pedestal del monumento al general Baquedano. “Ese día había una protesta. Mientras tocaba pasaron los manifestantes y los carabineros”, recuerda Meza. “El texto se refiere a este lugar que es el punto de grandes encuentros y grandes desencuentros, con símbolos amontonados uno sobre otro y todos contradictorios”, agrega.

Puentes de los Candados. “Observamos la presencia del río Mapocho como un hito clave de la ciudad, que provee de agua al valle. En mapudungún significa agua que aparece y desaparece, que a veces es un hilo y otras veces un gran cauce, un río que provoca amor y también desprecio”.

Vega Central. “Representa la otredad, lo periférico de la ciudad, la antigua Chimba y la presencia de los inmigrantes que habitan Santiago”.

Cerro San Cristóbal. “Junto al río Mapocho es otro hito geográfico de Santiago, el mirador del valle. Como parte de la cordillera, el cerro es la presencia telúrica que nos rodea”.

Plaza de Armas. “El punto principal y central de Santiago y no solo de la ciudad española sino de las distintas ocupaciones que tuvo la calle. Todos los asentamientos religiosos están aquí y en el mismo lugar, donde hoy se sitúa la Catedral. Por una razón astronómica y geográfica, el primer rayo de sol de equinoccio de verano da justo donde está la Catedral”.

Ficha técnica “Ciudad”

Dirección: Juan Cristóbal Meza

Actuación: Delfina Guzmán y Martina Córdova

Dirección de fotografía: Andrés Eyzaguirre

Producción: Juan Gabriel Meza

Edición: Andrés Eyzaguirre

Textos y música: Juan Cristóbal Meza

Piano: Juan Cristóbal Meza

Postproducción: Atómica

Grabado en: Centro Cultural Imagen-Estudio Calíope