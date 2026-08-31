Noche Nerd Chilensis en Las Condes

MUT, Santiago, Piso 1 “Ramada MUT”, Av. Apoquindo 2730, Metro Tobalaba, Las Condes.



Miércoles 9 de septiembre – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

¿Qué nos está pasando como país? ¿Qué hemos cambiado y qué hemos perdido? ¿Por qué nos cuesta tanto conversar sin terminar peleando? ¿Qué significa ser chilenos hoy?

Esas son algunas de las preguntas que estarán en el centro de Noche Nerd Chilensis, una edición especial de Noches Nerd que reunirá al escritor Rafael Gumucio, al exministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren y a la poeta Alejandra del Río, para conversar —con humor, curiosidad y cero solemnidad— sobre Chile, su rol en el mundo, su identidad, sus contradicciones y su futuro. Tres charlas y luego una amena conversación que será moderada por Magdalena Cousiño, creadora y directora de Noches Nerd.

La cita será a pocos días de Fiestas Patrias, en una noche que busca aprovechar el ambiente dieciochero para hacer algo muy poco dieciochero: pensar y conversar sobre Chile.

Porque si algo caracteriza a Noches Nerd es precisamente la mezcla y la libertad de expresión. En lugar de una mesa académica o un panel tradicional, la propuesta es juntar a tres personas provenientes de mundos distintos y ponerlas a conversar sobre aquello que tenemos en común, de manera relajada y abierta.

Tres miradas, un mismo país

Rafael Gumucio, escritor, columnista y uno de los grandes exponentes del humor y la sátira contemporánea chilena, aportará una mirada crítica e irreverente sobre nuestras costumbres, contradicciones y formas de relacionarnos.

Alberto van Klaveren, abogado, académico y exministro de Relaciones Exteriores, llevará la conversación hacia la relación de Chile con el mundo, cómo nos ven y cómo queremos que nos vean, la política internacional y los cambios que están transformando el escenario global.

Alejandra del Río, poeta y pedagoga de la poesía, pondrá sobre la mesa otra dimensión del país: el lenguaje, la memoria, la sensibilidad y el poder transformador que las palabras tienen para elaborar la experiencia, por algo Chile es ¡País de poetas!

Magdalena Cousiño, creadora y directora de Noches Nerd, será la moderadora de la conversación, conectando las distintas miradas de los tres invitados y poniendo sobre la mesa las preguntas que atraviesan esta noche: qué Chile somos, qué hemos cambiado, qué hemos perdido y qué país queremos construir.

La idea no es que los tres estén necesariamente de acuerdo. Al contrario. La gracia está en ver qué ocurre cuando la diplomacia se encuentra con la sátira y la poesía; cuando la política conversa con la literatura; cuando distintas maneras de mirar Chile se sientan en la misma mesa.

Una Noche Nerd a la chilena

Desde hace una década, Magdalena Cousiño, creadora y directora de Noches Nerd, impulsa este formato de divulgación y conversación que busca sacar el conocimiento de los espacios tradicionales y convertirlo en una experiencia social: conversaciones, ideas, humor, curiosidad y encuentro.

En su décimo aniversario, esta versión chilensis toma esa fórmula y la lleva directamente a uno de los momentos más reconocibles del calendario nacional. Y para que la sesión sea debidamente acompañada, el tradicional restaurant “La Piojera” se instalará con un stand de venta de empanadas, vino y terremotos.

Noche Nerd Chilensis será una invitación a juntarse antes del 18, celebrar que somos un país lleno de historias y contradicciones y, de paso, preguntarnos qué queremos hacer con ellas.

Porque quizás una buena manera de celebrar Chile no sea solamente hablar de lo que fuimos, sino también atrevernos a conversar sobre lo que podríamos llegar a ser.