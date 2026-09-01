Ciclo de documentales de grandes músicos chilenos en GAM

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.



6 al 27 de septiembre.

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A través de sus canciones, archivos, memorias y expresiones populares, GAM y Miradoc realizarán el ciclo “Memorias que cantan”, que incluirá seis documentales chilenos que recorren la historia cultural y social del país a través de sus canciones, archivos, memorias y expresiones populares.

La iniciativa busca acercar el cine documental chileno a públicos diversos mediante una programación centrada en la música y la cultura popular como espacios de transmisión, identidad y reflexión colectiva.

El ciclo comenzará con “Gepe y Margot Loyola, folclor imaginario” de Nino Aguilera (Do 6 Sep – 16 h). El documental sigue el proceso creativo mediante el cual Gepe y un grupo de músicos revisitan el legado de Margot Loyola, enlazando folclor, identidad, migración y creación contemporánea.

En “Yo no canto por cantar” de Ana L’Homme (Do 6 Sep – 19 h), se presenta a Mauricia Saavedra, poeta y cantora campesina de la zona central, quien ha encontrado en el canto una herramienta para enfrentar la violencia, acompañar a otras mujeres y recuperar la dignidad. Su historia articula música, territorio, género y resistencia desde las experiencias de las propias cantoras.

“Quilapayún, más allá de la canción” de Jorge Leiva (Do 13 Sep – 16 h), recorre la historia de la mítica banda, cuyas canciones se transformaron en ícono de los procesos sociales y políticos de Chile durante la década de 1960. La película observa los cambios vividos por sus integrantes, sus experiencias entre Chile y Francia y la convicción de que la transformación social continúa siendo posible.

En el caso de “Los Jaivas: la ruta infinita” (Do 13 Sep – 19 h) de Rodrigo Avilés, celebra los sesenta años de trayectoria del grupo mediante un viaje simbólico en tren a través de Chile. Entre paisajes, memorias, conversaciones y presentaciones en vivo, la película revisa el legado de la agrupación y su lugar dentro del patrimonio cultural del país.

“Himno” (Do 27 Sep – 16 h) de Martín Farías, recorre la historia y circulación internacional de “El pueblo unido jamás será vencido”, observando cómo una canción creada en Chile ha sido interpretada y apropiada por movimientos sociales de distintas partes del mundo.

Finalmente en “Violeta existe” (Do 27 Sep – 19 h) de Rodrigo Avilés, Ángel y Javiera Parra muestran el proceso de interpretar y registrar las últimas composiciones de Violeta Parra. En este recorrido musical, ambos artistas se aproximan al legado de su abuela y acompañan los últimos momentos de su padre.

A modo de apertura y cierre de este ciclo, habrá conversatorios previos a las primeras funciones del 6 y 27 (15:30 h) con algunos de los protagonistas, como Gonzalo Frías, Nino Aguilera y Osvaldo Cádiz, moderados por Tomás Novoa.