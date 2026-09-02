Ciclo de cine chileno en Ñuñoa

Sala de Cine de Ñuñoa, Irarrázaval 4055, Ñuñoa.



Miércoles de agosto – 19:00 horas.

Entrada liberada y cupos por orden de llegada.

Tras una exitosa primera versión realizada el año pasado, la Sala de Cine de Ñuñoa nuevamente apuesta por una programación enfocada en grandes producciones nacionales, para relevar el trabajo de realizadores chilenos.

El Cine Club de Ñuñoa, conducido por el periodista especializado en espectáculos René Naranjo, presentará una selección especial con clásicos chilenos y estrenos nacionales. El ciclo comenzará el 2 de septiembre con “Mil pedazos”, de Sergio Castro San Martín, road movie estrenada este año en donde asistirá como invitada la actriz Paola Giannini.

El 9 de septiembre se proyectará “Los debutantes” (2003), de Andrés Waissbluth, película de culto chilena que trata sobre dos hermanos huérfanos que, al llegar a Santiago, se desenvuelven en el mundo de la noche y la familia. Habrá una conversación post-función con el director del largometraje y la actriz Antonella Ríos.

También, se expondrá el clásico de Raúl Ruiz “Tres Tristes Tigres” (1968), el 16 de septiembre. Allí, la periodista cultural Yenny Cáceres, autora del libro “Los años chilenos de Raúl Ruiz” (2019), hablará sobre la vida y trayectoria del director en sus primeros años.

El “Cine Club” seguirá con funciones de “La memoria infinita” (2023), de Maite Alberdi el 23 de septiembre, donde estará presente la actriz y ex ministra de Cultura Paulina Urrutia; y “Matapanki” (2026), el exitoso largometraje nacional de Diego “Mapache” Fuentes el miércoles 30, con el mismo director presente para conversar con asistentes después de la función.