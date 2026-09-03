Festival de divulgación de neurociencia Neurofest

Explanada de la Universidad de Santiago de Chile, Alameda 3363, Metro Estación Central,



Viernes 4 y sábado 5 de septiembre.

Los próximos 4 y 5 de septiembre se realizará una nueva versión de NeuroFest: el principal festival de divulgación de neurociencia del país.

El evento organizado por la Fundación AXiON y coorganizado por la Sociedad Chilena de Neurociencia, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Chile, invita a explorar cinco grandes ejes temáticos: Aprender, Sentir, Pensar, Sanar, y Transformar.

La programación – que contempla actividades gratuitas para acercar la ciencia del cerebro a la comunidad – se desarrollará en la Explanada de la Universidad de Santiago de Chile, Avenida Libertador General Bernardo O‘Higgins 3363, Metro Estación Central, en dos jornadas.

El viernes 4 de septiembre estará dedicado especialmente a establecimientos educacionales, con actividades dirigidas a estudiantes y docentes para promover el aprendizaje y la curiosidad científica.

En tanto, el sábado 5 de septiembre, entre las 10:00 y las 18:00 horas, NeuroFest abrirá sus puertas al público general, con una amplia oferta de charlas, talleres, experiencias inmersivas, demostraciones científicas y actividades para toda la familia. (Ver programación aquí). Ese día, además se desarrollará la inauguración oficial del evento donde participarán autoridades de la U. de Chile y la U. de Santiago.