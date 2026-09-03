Tras cita con Kast: Milei anuncia base naval y sanciones ante explotación petrolera en Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una batería de medidas para reforzar la presencia de su país en el Atlántico Sur y frenar operaciones petroleras y pesqueras no autorizadas en las islas Malvinas.

De acuerdo con el detalle publicado por el medio argentino La Nación, los anuncios fueron realizados durante una cadena nacional pregrabada de 15 minutos, emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, emitida tras su regreso desde Chile, donde se reunió con el Presidente José Antonio Kast. Milei afirmó que la instalación busca convertir el lugar en el “polo logístico más importante del Atlántico Sur”.

El mandatario firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La iniciativa también busca aumentar las capacidades de telecomunicaciones y convertir la zona en el “polo logístico más importante del Atlántico Sur”.

El gobierno argentino publicará además un decreto reglamentario para concentrar en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra empresas o Estados que desarrollen actividades consideradas ilegales en el archipiélago.

También incorporará declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y del RIGI, con el propósito de impedir que accedan a autorizaciones quienes participen en la explotación de recursos en la plataforma continental reclamada por Argentina.

Proyecto de ley y explotación petrolera

Milei enviará con carácter urgente al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas y creará un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar la protección del espacio aéreo y marítimo.

El proyecto establecerá además un régimen de resguardo de infraestructura crítica y un marco de protección frente a eventuales ataques contra la integridad territorial argentina.

El mandatario vinculó estas medidas con el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que —según afirmó— contempla iniciar la explotación petrolera costa afuera durante los próximos meses.

“Si no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen sobre nuestro mar, algo que nunca había ocurrido”, advirtió.

Milei aseguró que Argentina desplegará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para desalentar esas actividades. La Cancillería, agregó, ya envió cerca de 180 notas a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos desarrollados en las islas.

El vínculo con Chile

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”, afirmó Milei, quien convocó a la dirigencia política, económica y social de su país a formar un “frente unido” en torno al reclamo.

Antes del discurso, el gobierno argentino aseguró que Chile respalda su posición sobre las Malvinas. La declaración se conoció después de la reunión entre Milei y el Presidente José Antonio Kast, en la cual ambos gobiernos también coincidieron en que la soberanía sobre la totalidad del estrecho de Magallanes corresponde a Chile.