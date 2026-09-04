Cuecazo en Colina

Plaza de Armas, Colina.



Sábado 12 de septiembre – 11:00 a 19:00 horas.

En el marco del aniversario número 130 de la comuna, la Corporación de Artes y Cultura de Colina invita a vecinas y vecinos a ser parte de “130 Cuecas para Colina”, un gran cuecazo en el que se bailará una cueca por cada año de historia de la comuna.

La jornada será completamente gratuita y abierta a toda la comunidad, y está pensada para el disfrute de toda la familia, con música en vivo, zapateo, pañuelos al aire y distintas expresiones de la tradición chilena.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela Ahumada, destacó que la actividad busca reunir a la comunidad en torno a las tradiciones locales. “Celebrar los 130 años de Colina con 130 cuecas es una manera muy especial de encontrarnos como vecinos y valorar nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra identidad. Queremos que las familias vengan a la Plaza de Armas, disfruten de esta fiesta y vivan juntas el espíritu de nuestras Fiestas Patrias”, señaló.

La celebración se enmarca en la antesala de las Fiestas Patrias y busca generar un espacio de encuentro comunitario en torno a la cueca, nuestro baile nacional, en uno de los lugares más emblemáticos de la comuna.

La jornada contará con la participación de destacados conjuntos y artistas que darán vida a la fiesta: Real en Mano, Raihuén, Herencia Chilena, La Carambola, Jockey Club Orquesta, Flor de Luna y Trinares de mi Campo.

Desde la Corporación de Artes y Cultura de Colina invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta celebración, reafirmando el orgullo por la identidad y las tradiciones locales. Será una instancia para compartir en familia, con amigos y vecinos, y celebrar juntos los 130 años de la comuna.