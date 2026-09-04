CMF confirmó que la web de criptomonedas Orionx, en proceso de cierre, nunca tuvo permisos

Una de las plataformas más reconocidas a la hora de hablar de criptomonedas en Chile, Orionx, anunció un precipitado cierre este jueves 3 de septiembre.

Dentro de las razones, esgrimieron que “la existencia de transacciones que implicaron la salida de activos en custodia a billeteras no administradas por la Compañía, por un monto que supera los 7 millones de dólares” obligó al cierre. Esta fuga de capitales habría sido provocada por exejecutivos de la firma, Joaquín Díaz y Roberto Zibert, en contra de quienes ya se querellaron.

Como es natural, los dueños de criptomonedas en Orionx intentaron retirar su dinero. No obstante, esta acción está temporalmente suspendida. Además, admitieron que es posible que las personas no puedan recuperar sus fondos, pero estarán trabajando “para determinar la situación de cada cliente y devolver la mayor cantidad posible de sus activos”

En ese sentido, la Comisión para el Mercado Financiero descartó de plano que fiscalizaran a Orionx en su plan de cierre porque ni siquiera les reconocen como una entidad financiera. De hecho, en junio de este año rechazaron la inscripción a la web para ingresar al Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

“La entidad denominada Orionx y sus actividades no son fiscalizadas por esta Comisión”, dijeron en un comunicado. Esto, en medio de las dudas que pudieran surgir para quienes deseen retirar sus activos y planteen sus dudas a la CMF. Al mismo tiempo, el ente regulador financiero pretende evitar relaciones entre sus funciones y el eventual cierre de Orionx.