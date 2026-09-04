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Las polémicas de Brandon Judd en sus casi diez meses como embajador de EE.UU. en Chile contexto FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO

Las polémicas de Brandon Judd en sus casi diez meses como embajador de EE.UU. en Chile

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Desde sus críticas a Boric hasta la “Doctrina Donroe”, el representante de Washington ha enfrentado notas de protesta, reproches oficiales y acusaciones de injerencia durante dos gobiernos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Brandon Judd llegó a Chile en noviembre de 2025 y en casi diez meses ha protagonizado controversias durante los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Sus dichos sobre política interna, el cable chino, la Visa Waiver, los aranceles, el Escudo de las Américas y la “Doctrina Donroe” provocaron reproches oficiales y acusaciones de injerencia.
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En menos de diez meses en Chile, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, ha protagonizado una inusual sucesión de choques públicos con autoridades de dos gobiernos. Llegó a Santiago el 10 de noviembre de 2025, durante la administración de Gabriel Boric, y apenas 11 días después sus declaraciones sobre el Mandatario, Donald Trump y la relación bilateral derivaron en una nota de protesta de la Cancillería.

Desde entonces, sus intervenciones han abierto controversias por Venezuela, la Ley de Aplicaciones de Transporte, el cable Chile–China Express, la Visa Waiver, los aranceles estadounidenses y el Escudo de las Américas. El episodio más reciente ocurrió en el Foro Madrid, donde aseguró que Chile aplica la “Doctrina Donroe” y que, bajo la administración de José Antonio Kast, esa política “se vuelve muy fácil” de implementar. Revise a continuación las polémicas que han marcado la gestión del embajador.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO
Con motivo de su reciente llegada al país, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ofrece una conferencia de prensa dirigida a los medios acreditados en Chile.
FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

El cable chino

La mayor crisis estalló en febrero, cuando Estados Unidos revocó las visas del ministro Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen por la tramitación del cable Chile–China Express. Muñoz reveló que Judd le había advertido que los responsables sufrirían sanciones.

El embajador acusó al Gobierno de ignorar antecedentes sobre hackeos y “actores malignos”, cuestionó su honestidad y vinculó la continuidad de la Visa Waiver con las decisiones chilenas. “Chile tiene el derecho soberano de tomar decisiones por sí mismo. Lo que no pueden elegir son las repercusiones”, afirmó.

Boric calificó las sanciones como arbitrarias y unilaterales, mientras el canciller Alberto van Klaveren declaró “inaceptables” los dichos de Judd.

23 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO
El embajador de los Estados Unidos de America, Brandon Judd, habla en una conferencia de prensa sobre la sancion a tres autoridades nacionales a los cuales se les cancelo su visa en el país norteamericano debido al impuse diplomático por el cable submarino de fibra óptica “Chile-China Express”
FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Nuevos choques con Kast

Como Presidente electo, José Antonio Kast respaldó a Judd. Tras el cambio de mando, el embajador afirmó que “el cable chino ya se acabó”, aunque el proyecto continuaba formalmente en evaluación. El Partido Socialista denunció un “desatino diplomático inaceptable” y advirtió sobre un eventual “tutelaje”.

La sintonía política no evitó nuevos choques. En julio, los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, cuestionaron los aranceles de 12,5 % impuestos por Washington. Judd los acusó de hacer comentarios provocativos y advirtió que “no habrá un acuerdo” si intervenían personas ajenas a la negociación. El excanciller José Miguel Insulza sostuvo que Judd “de diplomacia no sabe nada”.

En agosto, el representante estadounidense difundió un documento firmado por Barros sobre el Escudo de las Américas, luego de que el ministro afirmara que Chile no era “el patio trasero de ningún país”. Defensa respondió que era una declaración de intenciones y que la participación operativa seguía en evaluación.

14 DE JULIO 2026 / SANTIAGO
El embajador de Estados Unidos de America, Brandon Judd, junto al ministro de defensa, Fernando Barros, son fotografiados durante la ceremonia de entrega de un busto del general George Washington a la Escuela Militar.
FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La “Doctrina Donroe”

En el Foro Madrid, Judd aseguró que Chile aplica la “Doctrina Donroe” y que con una administración como la de Kast su implementación “se vuelve muy fácil”. Además, defendió al Escudo de las Américas como herramienta contra el crimen organizado.

La oposición acusó una nueva injerencia. Jaime Mulet dijo que el embajador “debería callar”; Marcos Barraza anunció que pediría explicaciones; y Gonzalo Winter afirmó que “la soberanía de Chile está en riesgo”.

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