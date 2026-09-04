Escritor Andrés Montero en Región del Biobío

Concepción, Los Ángeles y Lota.



8 al 10 de septiembre.

El destacado escritor chileno Andrés Montero visitará la Región del Biobío entre el 8 y el 10 de septiembre para liderar una semana de talleres y encuentros literarios en el marco de los 15 años de Biobío en 100 Palabras, concurso presentado por CMPC y Fundación Plagio que invita a personas de todas las edades a escribir relatos breves sobre la vida en la región.

Las actividades abiertas al público comenzarán el martes 8 de septiembre a las 18:00 horas en la Biblioteca Municipal de Concepción (Víctor Lamas 615), donde el autor realizará una charla magistral, donde compartirá su experiencia creativa y nuevas herramientas para la escritura de microrrelatos.

Al día siguiente, el miércoles 9 de septiembre a las 12:00 horas, el escritor se trasladará a la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles (Lautaro 463), en una nueva jornada gratuita y abierta a toda la comunidad.

Ambas charlas magistrales son gratuitas y requieren inscripción previa, a través del formulario disponible en el sitio web www.biobioen100palabras.cl y en las redes sociales del concurso. Los cupos son limitados.

Posteriormente, el jueves 10 de septiembre, Andrés Montero visitará las comunas de Lota y Coronel para realizar talleres en establecimientos educacionales, actividades dirigidas específicamente a estudiantes de estas localidades.

Montero es un escritor y narrador oral nacional, autor de las novelas Tony Ninguno (2016), Taguada (2019), La muerte viene estilando (2021) y El año en que hablamos con el mar(2024). Ha sido galardonado con el Premio Marta Brunet 2017, el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2017 en la categoría Literatura Infantil y el X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, entre otros reconocimientos. Su obra ha sido publicada en diversos países y traducida a varios idiomas, consolidándose como una de las voces más relevantes de la narrativa chilena contemporánea.

Biobío en 100 Palabras cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.