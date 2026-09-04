Muestra “A nuestra herencia no le precede ningún testamento: 12 Obras, 12 Bienales” en Valparaíso

Galería Municipal de Arte, Condell 1550, Valparaíso.



Inauguración: viernes 4 de septiembre – 19:00 horas.

Lunes a viernes – 10:00 a 18:00 horas. Sábados – 11:00 a 17:00 horas.

Hasta el 3 de octubre.

Valparaíso releva su memoria artística con la exposición “A nuestra herencia no le precede ningún testamento: 12 Obras, 12 Bienales”.

La muestra reúne las doce obras ganadoras del Premio de Honor de las Bienales Internacionales de Artes de Valparaíso, una selección de documentos y archivos que permiten reconstruir parte de la historia artística de la ciudad.

Recuperar una parte de la memoria artística de Valparaíso y volver a ponerla en circulación es el principal objetivo de la exposición.

La exposición se inaugura como antesala de lo que será la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, actividad organizada por la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural.

La muestra reúne las doce obras ganadoras del Premio de Honor de las doce versiones de la Bienal, que se realizaron entre 1973 – 1994 y 2024, poniendo en valor una colección artística construida durante más de cinco décadas y que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.

“Esta exposición permite acercarnos a documentos, archivos, registros y distintas historias que dan cuenta de cómo la Bienal ha sido parte de la historia política, social, cultural y artística de Valparaíso. Es una manera de relevar la importancia que tiene el archivo, el patrimonio y de abrir una conversación sobre la importancia de cuidarlo. Además esta exposición da cuenta de la existencia de obras que son tremendamente importantes para Valparaíso, su historia y vínculo con el arte”, manifestó Paola Ruz del Canto, Encargada de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso.

Junto a las obras, la exposición presenta una selección de archivos, documentos,correspondencias, decretos, notas de prensa y registros visuales, permitiendo volver sobre las historias, debates, conflictos y transformaciones que acompañaron a las

distintas ediciones de la BIAV desde su creación en 1973. El objetivo es que estos materiales no permanezcan únicamente como documentos históricos, sino que puedan ser conocidos y apropiados por la comunidad .

Un puente hacia la XIII BIAV

La actividad constituye además uno de los hitos que anteceden a la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, que en 2026 aborda el tema: “El Derecho a la Ciudad: Poéticas contemporáneas para habitar lo común”.

La nueva edición busca fortalecer el vínculo entre arte, ciudadanía y territorio, a través de un programa que contempla Concurso de Obras, Programa Formativo, Residencias Artísticas y Proyectos Curatoriales.

De esta manera, la exposición del 4 de septiembre abre un puente entre la historia y el presente de la Bienal; recuperar lo que hemos construido como ciudad para proyectar aquello que queremos construir hacia el futuro.