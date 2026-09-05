Encuentro de big bands en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.



Domingo 6 de septiembre – 18:00 horas.

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Más de cien músicos vinculados a distintas orquestas populares y de formación están detrás de Fundación Zella, organización que este domingo 6 de septiembre hará su presentación pública con el Primer Encuentro de Big Bands, una jornada que desde las 18 h reunirá en el Teatro Principal de Matucana 100 a Conchalí Big Band, La Errante Big Band y Chinatown Ska.

Jazz, swing, bossa nova, bolero, música latinoamericana y ska confluirán durante tres horas en un encuentro que busca poner en valor no sólo el formato de las grandes orquestas, sino también su dimensión educativa y comunitaria: agrupaciones donde distintas generaciones de músicos encuentran espacios de formación, disciplina, creación colectiva y circulación artística.

La cita constituye el lanzamiento de Fundación Zella, entidad que nace con el propósito de impulsar la educación, el arte y la música, generando oportunidades de formación y desarrollo y fortaleciendo vínculos entre artistas, educadores, instituciones y territorios.

Al frente de la iniciativa se encuentra Carl Hammond, músico, director, compositor y educador que durante las últimas décadas ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Chile, particularmente ligada a la formación de jóvenes intérpretes, la dirección de conjuntos y el desarrollo de big bands. Su trabajo ha buscado acercar el lenguaje del jazz y la práctica orquestal a nuevas generaciones, entendiendo estos conjuntos también como espacios de aprendizaje y colaboración.

Del jazz juvenil a los sonidos latinoamericanos



Una de las protagonistas será Conchalí Big Band, reconocida orquesta juvenil de jazz cuyo trabajo tiene entre sus principales objetivos la formación musical de niñas, niños y jóvenes. La agrupación posee un repertorio de más de 500 temas que recorre clásicos del jazz, bossa nova y swing, además de composiciones propias y arreglos especialmente desarrollados para la orquesta.

Su presencia conecta directamente con uno de los ejes que Fundación Zella busca instalar: entender la práctica musical colectiva como una herramienta que trasciende el escenario y puede convertirse en una experiencia de desarrollo para jóvenes intérpretes.

A ella se sumará La Errante Big Band, agrupación surgida desde la Escuela Superior de Jazz, cuyo repertorio transita por la música popular, el bolero y diferentes sonoridades latinoamericanas. La propuesta incorpora composiciones de Carl Hammond —pianista y trombonista—, Emiliano del Solar, en piano, y Cristopher González, en saxo tenor.

Las dos big bands representan además recorridos y generaciones diferentes, pero comparten una misma lógica: la creación musical entendida como trabajo colectivo, uno de los conceptos que Fundación Zella busca relevar en esta primera jornada pública.

Del swing al ska



El cierre estará a cargo de Chinatown Ska, agrupación que trasladará el encuentro desde el universo de las big bands hacia el ska jazz, la improvisación y las raíces de la música jamaiquina. Liderada por el saxofonista, director y creador Pablo Jara, la banda recupera temas emblemáticos de la historia del género junto con arreglos y composiciones propias.

La diversidad de la programación permite ampliar la idea tradicional de un encuentro de grandes orquestas y establecer conexiones entre jazz, música popular y lenguajes derivados de esa tradición instrumental.

Para Fundación Zella, la jornada representa el comienzo de un proyecto de mayor alcance. La organización plantea el arte como una herramienta de transformación social capaz de conectar personas, generar oportunidades y fortalecer comunidades, articulando para ello a músicos, docentes, instituciones y territorios.

El Primer Encuentro de Big Bands se suma, al mismo tiempo, a la programación con que Matucana 100 ha abierto durante este año espacios a diferentes generaciones, géneros y escenas de la música nacional, desde proyectos independientes y lanzamientos discográficos hasta propuestas de carácter formativo y comunitario.