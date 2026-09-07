Convocatoria para Becas de Doctorado en Alemania

Postulaciones hasta el 1 de octubre.

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en conjunto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) abrió la convocatoria del Concurso Beca Doctorado Becas Chile ANID-DAAD, que financia estudios de doctorado en Alemania.

La ministra de la cartera, Ximena Lincolao, señaló que “estamos uniendo fuerzas con Alemania para abrir una nueva convocatoria de esta beca que permite a chilenos y chilenas cursar estudios de doctorado en ese país. Formar capital humano avanzado con programas de excelencia académica es una inversión directa en las capacidades científicas y tecnológicas que Chile necesita, y cada persona que regresa con ese conocimiento fortalece a la academia, a la industria y al Estado”.

La beca es cofinanciada por ambas instituciones. El Ministerio CTCI cubre los costos de matrícula, arancel y manutención, mientras que el DAAD complementa este apoyo con seguros de salud, actividades de acompañamiento y cursos de idioma alemán de entre dos y seis meses, tanto en Chile como en Alemania.

La Directora en Chile del DAAD, Andrea Riedemann, afirmó que “tenemos muchas universidades que ofrecen programas doctorales de primer nivel, con una tradición científica sólida y una infraestructura de investigación de excelencia. Ese es el estándar al que acceden quienes se forman a través de este programa, y es lo que convierte a esta convocatoria en una oportunidad real para quienes buscan una formación doctoral de clase mundial”.

Por su parte, la Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Alemania, Carola Bruhn, señaló que “este programa es un ejemplo concreto de cómo la cooperación bilateral en ciencia e investigación puede traducirse en oportunidades reales para las personas. Seguimos comprometidos con profundizar esta relación, que beneficia tanto a Chile como a Alemania”.

Uno de los actuales becarios es Mario Corbalán, quien se encuentra estudiando un doctorado en Bioelectroquímica en la Ruhr-Universität Bochum, Alemania.

“Postulé a esta beca porque siempre me gustó investigar. Mi gran sueño es seguir trabajando en investigación, pero también aportar a la formulación de políticas públicas de ciencia de nuestro país y, por qué no, algún día ser ministro de ciencia”, explicó Mario Corbalán, ingeniero químico de la Universidad Técnica Federico Santa María y becario ANID-DAAD. Cursa actualmente un doctorado en Bioelectroquímica en la Ruhr-Universität Bochum, Alemania.

Dentro de los beneficiados históricos, el 57,25% proviene de regiones, destacando Biobío, Valparaíso y Los Ríos, entre otros territorios del norte, centro y sur de Chile.