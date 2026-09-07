Obra “Los niños del Winnipeg” en Teatro UC

El 3 de septiembre de 1939, el vapor Winnipeg desembarcó en las costas chilenas con cerca de dos mil refugiados españoles que huían de la Guerra Civil, en una de las mayores hazañas humanitarias impulsadas por el poeta Pablo Neruda. Para rescatar este hito desde un enfoque cercano y conmovedor, la compañía La llave maestra presenta en Teatro UC la obra “Los niños del Winnipeg”, un montaje centrado en las vivencias y miradas inocentes de las infancias que abordaron la embarcación.

La propuesta, creada por la actriz y dramaturga Edurne Rankin se sustenta en un proceso de investigación histórica y entrevistas con sobrevivientes reales de la travesía. A través de un formato de cuento teatralizado y la magnífica narración de una cuentacuentos, la producción invita al público a conocer la historia de cuatro niños pasajeros: Mario, que comparte sus penas; Angelines, que intenta comprender el viaje; Montse, que le pide a las estrellas reencontrarse con su padre; y Juan, que enfrenta el miedo al mar.

“Los niños del Winnipeg” constituye un homenaje a las infancias que vivieron el exilio, la huida y la reconstrucción de sus vidas, transformando un pasaje doloroso de la historia en una lección poética sobre el valor de la solidaridad y el refugio. La puesta en escena destaca además por el uso de objetos, muñecos y vestuarios diseñados para despertar la imaginación de espectadores de todas las edades.

Ficha artística

Dramaturgia Edurne Rankin | Dirección Edurne Rankin y Álvaro Morales | Elenco Edurne Rankin |Composición Musical Gorka Pastor | Diseño de Iluminación Álvaro Morales.