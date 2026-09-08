Documental “Días de octubre” en Iquique

Fundación CREAR, Obispo Labbé 1235, Iquique.



Jueves 10 de septiembre – 20:00 horas.

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Desde su fundación, el Festival Internacional de Cine de Iquique (Ficiqq), ha presentado una serie de películas que abordan diversas temáticas sobre derechos humanos.

De la mano de esta trayectoria, el Ficiqq creó una alianza, tanto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, como con la Fundación CREAR, para instalar un espacio permanente, en la ciudad de Iquique, que promueva la educación sobre los derechos fundamentales de las personas ante un panorama local y global repleto de incertidumbres.

Bajo este contexto, el jueves 10 de septiembre a las 20:00 hrs. será inaugurado en la Fundación CREAR un Ciclo de Derechos Humanos en donde se presentará “Días de octubre” (1989). Este cortometraje documental que contó con la dirección del Colectivo Cine Ojo – Hernán Castro, da cuenta de la primera funa al General Sergio Arellano Stark.

Con la presentación de “Días de octubre”, la décima sexta versión del Ficiqq comenzará sus actividades de vinculación con la comunidad con este Ciclo de Derechos Humanos que ha contado con la curaduría de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua (AFEPI).

El Ficiqq es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio.