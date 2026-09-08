Gobierno atribuye IPC de 0,6% a conflicto en Medio Oriente y temporales: inflación llega a 4,1%

El Gobierno salió a explicar el IPC de 0,6% registrado en agosto, una cifra que superó las expectativas del mercado y llevó la inflación acumulada en doce meses a 4,1%. La principal explicación de La Moneda apunta a factores externos: el conflicto en Medio Oriente, que ha presionado el precio de los combustibles, y los sistemas frontales que afectaron a distintas regiones del país y golpearon especialmente el valor de algunos alimentos.

“El IPC de un 0,6% en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes”, señaló el ministro Daniel Mas a través de X.

Mas sostuvo que se trata de factores que “no dependen directamente de nuestra política económica”, aunque reconoció el efecto que el aumento de los precios tiene sobre las familias.

Las cifras del INE mostraron que alimentos y bebidas no alcohólicas, la división con mayor ponderación dentro de la canasta, registró aumentos en nueve de sus 15 clases durante agosto.

Entre ellas destacó el incremento de 2,7% en carnes y de 5,5% en hortalizas, legumbres y tubérculos. De los 81 productos que integran la división, 48 subieron de precio durante el mes.

Las papas estuvieron entre las mayores alzas, con un salto mensual de 17,8%, mientras que la carne de vacuno aumentó 3,9%.

Desde Teatinos 120, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, relacionó directamente ese comportamiento con los temporales y los problemas que afectaron el transporte de productos importados.

“Subieron hortalizas, principalmente papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo. Y subieron también la carne, porque recordemos que la mitad de la carne en Chile aproximadamente es importada y tuvimos el paso de Libertadores cerrado por 35 días”, explicó.

Pese al IPC general de 0,6%, el equipo económico puso el acento en el comportamiento de la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y registró un avance de 0,1% durante agosto.

“De todas formas, será importante monitorear si estos aumentos puntuales comienzan a transmitirse hacia otros precios de la economía”, advirtió Mas.

Quiroz, en tanto, manifestó la expectativa de que parte de estas presiones comience a ceder durante los próximos meses, en la medida en que se normalicen las condiciones climáticas y se repongan los stocks afectados.

Otro de los focos de preocupación está en los combustibles. En una jornada en que el barril de Brent rozó los US$100, el titular de Hacienda abordó el aumento internacional de los hidrocarburos y el nuevo incremento que tendrán los precios locales esta semana.

Según Quiroz, el ordenamiento de las cuentas fiscales ha permitido que las nuevas alzas de las bencinas sean más acotadas. Sin embargo, reconoció una preocupación particular por el comportamiento del diésel.

“Por fortuna, el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel. Lamentablemente el diésel es un insumo estratégico global que domina su demanda en la situación de guerras en distintas partes del mundo, no solo en Medio Oriente, recordemos, y además hay destrucción de refinerías. Por lo tanto, el diésel es un tema de preocupación”, sostuvo.

El ministro explicó que el transporte de carga ha debido absorber ese incremento, agregando una nueva presión en un escenario que combina una actividad económica débil con una inflación por encima de lo esperado.