Lanzamiento de libro “Decanos: Inventario de los primeros clubes de fútbol amateur de Santiago”

Sala Acario Cotapos, Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.



Domingo 11 de octubre – 13:00 horas.

“Emocionarnos con una recreación hermosa y seria de quienes fueron los pioneros, los decanos, los primeros héroes”. Así habla en el prólogo Aldo Rómulo Schiappacasse sobre el valor de la nueva publicación de Letra Capital Ediciones, que recoge una investigación del historiador y apasionado futbolero David Espinoza Traslaviña.

El libro, con bellas ilustraciones de Adolfo “Fito” Holloway, recrea y pormenoriza el origen del deporte rey en la capital de Chile, que de imitar lo que ocurría en Valparaíso y dar tímidos pasos en círculos más bien restringidos, rápidamente se masificó por la ciudad y movilizó a miles de ciudadanos detrás de una pelota y un sueño.

Entre 1897 y 1933, cuando surge el fútbol profesional, en distintos barrios de Santiago nacieron decenas de clubes que atraparon a la juventud y construyeron historia.

Muchas de esas instituciones quedaron en el camino o se difuminaron, otras se fusionaron y unas cuantas dieron paso a algunas de las más famosas escuadras que tiene el país.

Precisamente, este inventario presenta esa historia germinal, un tanto olvidada, de cuando el fútbol se transformó en pasión de multitudes.