Lanzamiento de libro sobre vivienda social Ukamau

Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Portugal 84, Santiago.



Martes 29 de septiembre – 13:30 horas.

El libro “Del grito a la regla” de Aland Castro reconstruye la experiencia de Ukamau en torno a la vivienda, la organización colectiva y el proceso de Maestranza en Santiago.

Comentarán el libro Carlos Montes Cisternas, exministro de Vivienda y Urbanismo, y Paola Jirón Martínez, académica de la FAU y autora del prólogo.

Te podría interesar: