CULTURA
Lanzamiento de libro sobre vivienda social Ukamau
Lanzamiento de libro sobre vivienda social Ukamau
- Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Portugal 84, Santiago.
- Martes 29 de septiembre – 13:30 horas.
El libro “Del grito a la regla” de Aland Castro reconstruye la experiencia de Ukamau en torno a la vivienda, la organización colectiva y el proceso de Maestranza en Santiago.
Comentarán el libro Carlos Montes Cisternas, exministro de Vivienda y Urbanismo, y Paola Jirón Martínez, académica de la FAU y autora del prólogo.
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