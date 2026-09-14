Festival de Teatro Regional Fío-Fío

Concepción, San Pedro de la Paz, Arauco, Nacimiento y Alto Biobío.



23 al 30 de septiembre.

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Del 23 al 30 de septiembre la Región del Biobío recibirá la primavera con la sexta versión del Festival de Teatro Regional Fío-Fío, que busca fortalecer la circulación de creaciones locales y promover el trabajo colaborativo entre artistas, espacios culturales y comunidades a través de funciones gratuitas en torno a las artes escénicas.

Impulsado por Sidarte Biobío en colaboración con Teatro Biobío, con el apoyo del Gobierno Regional, Sernatur y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el festival presentará ocho obras de teatro, danza y circo –seleccionadas entre 42 postulaciones– en Concepción, San Pedro de la Paz, Arauco, Nacimiento y Alto Biobío, bajo el lema Compartir el presente, poniendo en valor los encuentros presenciales en tiempos en los que las pantallas multiplican las conexiones, pero no siempre su calidad.

“Nuestro lema este año es Compartir el presente, una invitación a participar de las funciones, asistir a ver las obras, conectar con historias locales que dialogan en un acontecer global hiperdigitalizado, para encontrarnos en lo sensible, en lo humano, y en el ecosistema común que habitamos”, dice Valentina Durán, directora general del Festival.

A sus palabras se suman las de Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío, quien agrega que “el Festival Fío-Fío es una gran iniciativa, no solo para fortalecer la creación artística local y nutrir la oferta cultural en la Región del Biobío, sino también para robustecer la colaboración como una estrategia de desarrollo regional, algo que también nos interesa impulsar desde Teatro Biobío. El lema de este año, además, tiene relación con la misión de Teatro Biobío, que es ser un verdadero espacio de encuentro para las personas de la Región, en torno a las distintas expresiones culturales”.

El festival también cuenta con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Concepción; el Departamento de Español y la carrera de Teatro de la Universidad de Concepción; la Universidad Andrés Bello; y 17 organizaciones que forman parte de Corredor Biobío, con el apoyo de los municipios de Nacimiento, Alto Biobío, Arauco y San Pedro de la Paz, con la convicción de que la colaboración aporta a la generación de espacios significativos de encuentro, reflexión y diálogo ciudadano.

Ocho propuestas para compartir el presente

El lanzamiento del festival se realizará el martes 22 de septiembre, a las 19:00 horas, y pondrá en escena un contraste entre lo análogo y lo digital, lo antiguo y lo nuevo: en las Ruinas del Teatro Enrique Molina –declarado Monumento Histórico en abril de 2009 por ser un valioso testimonio de la vida cultural penquista del siglo XX– la compañía de teatro La Obra presentará un fragmento de Cómicos sin candilejas, sobre el teatro chileno en los años 20, mientras que a las 20:30 horas se proyectará un mapping diseñado por la Universidad San Sebastián sobre la fachada de Teatro Biobío.

El festival luego reunirá distintas propuestas artísticas locales que exploran diferentes maneras de comprender el presente a través de temáticas que giran en torno a la memoria, la infancia, el territorio, la identidad y las relaciones humanas, aportando a la construcción de conversaciones que reflejan la riqueza creativa del Biobío.

La programación de este año abrirá el 23 de septiembre en Teatro Biobío con la obra de teatro El mejor truco de magia jamás visto de las compañías L’Aristotelia Chilensis y Frío Colectivo, con dirección y dramaturgia de Leyla Selman, la cual acaba de representar a Chile con ocho funciones en la 60ª edición del Festival Off Avignon, en Francia.

El festival continuará con las propuestas teatrales de La espectadora de las obras hechas en Santiago, el 24 de septiembre en la Casa de la Cultura de Nacimiento, escrita por Carlos Soto Molina –reconocido en la categoría Trayectoria en la XXII Muestra Nacional de Dramaturgia 2026– y dirigida por Oscar Cifuentes; Querida, vagabunda y torcida, el 25 de septiembre en Teatro Biobío, de la actriz penquista Leslie Sandoval; y Dolores, el 26 de septiembre en el Centro Cultural de Arauco, que conecta con el imaginario del terror.

La segunda mitad de la semana llevará al festival fuera de las salas convencionales con El viaje de Parchecurita y los Chungungos, el 27 de septiembre en el Parque Laguna Grande en San Pedro de la Paz, en una función familiar y al aire libre que combina rock, teatro y juego. Luego, la danza tomará su lugar con Intronauta, el 28 de septiembre en Teatro Biobío, a cargo de coreógrafo y bailarín contemporáneo Joel Inzunza; seguirá la obra de teatro callejero Las Voces de Víctor, el 29 de septiembre en Plaza Ralco en Alto Biobío, sobre la obra del cantautor nacional Víctor Jara; y el 30 de septiembre –de vuelta en Teatro Biobío– se presentará la obra de teatro Plegaria, que aborda la muerte de una menor en el Sename, proponiendo una reflexión sobre la responsabilidad colectiva en este tipo de casos. El Festival culminará con una fiesta en el destacado espacio cultural penquista Casa de Salud.

Actividades paralelas: talleres y un encuentro sectorial

El Festival Fío-Fío también contará con actividades paralelas, como el encuentro sectorial El escenario que compartimos: Encuentro, avances y acuerdos, que reunirá a las organizaciones que forman parte de Corredor Biobío, artistas y socios de Sidarte Biobío. La cita se llevará a cabo el 22 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción, con el fin de mejorar el estándar para las artes escénicas en la Región.

También se realizará la Escuela Fío-Fío, compuesta por el Laboratorio de Mediación en Artes Escénicas, impartido por Diana Fraczinet en su segunda etapa, donde los participantes implementarán instancias de intercambio con los públicos en torno a las obras presentadas, y el taller de dramaturgia Lo que nos quiebra, que tendrá lugar en TBB Lab de Teatro Biobío el 25 y 26 de septiembre, a las 15:00 horas, dictado por Carlos Soto Molina.

Por último, el festival contará con la presencia y participación de invitados especiales, como las actrices Liliana García y Blanca Lewin, y el actor Alonso Quintero, con quienes se busca llegar y atraer a públicos de distintas edades y a la vez vincular la creación escénica local con otros circuitos artísticos. También asistirán programadores de relevantes escenarios e instancias, como Gonzalo Araya, programador del Teatro Sidarte, y Manuel Díaz, programador del Festival Internacional Teatro a Mil, el más antiguo de Chile.

Programa del Festival de Teatro Regional Fío-Fío 2026

El mejor truco de magia jamás visto

L”Aristotelia Chilensis y Frío Colectivo

Miércoles 23 de septiembre, 19:30 h. | Sala Principal, Teatro Biobío

Una mujer, por insistencia de Rosa a quien recién conoce, intenta solucionar un problema, que ella no sabía que era un problema, tiene una adicción extraña, va de velorio en velorio. Para comenzar una especie de terapia llega a una agrupación de alcohólicos anónimos.

La espectadora de las obras hechas en Santiago

Compañía Teatro Tiresias

24 de septiembre, 19:00 h. | Casa de la cultura de Nacimiento

En una galería comercial de Concepción, A, profesora de religión, y B, influencer no binarie, esperan la reparación de sus celulares. La ausencia de las pantallas abre una conversación incómoda que convierte la espera en un campo de disputa sobre género, fe, clase, caridad, política y representación. Entre prejuicios, interrupciones y momentos de cercanía, ambas posiciones exponen sus dogmas y sus contradicciones. Una comedia incómoda que se desplaza hacia el duelo.

Querida, vagabunda y torcida

Proyecto QVT

25 de septiembre, 19:30 h. | Sala Principal, Teatro Biobío

Montaje de lenguaje absurdo que presenta la historia de tres hermanas que heredan la casa de sus abuelos, que es muy pero muy grande, tanto que ellas no son capaces con tanta casa, ¡uf! de tan grande, y que para solucionar sus domésticas dificultades deciden arrendar una de las habitaciones a un pensionista muy particular, un modelo, que pondrá la casa de cabezas y a las hermanas en misteriosas situaciones.

Dolores

Teatro del terror

26 de septiembre, 19:00 h. | Centro Cultural de Arauco

La obra, con la dirección y dramaturgia de Javier Ibarra, narra la historia de una mujer que se escapa de su ex marido junto a su hija. Se les hace tarde y deciden alojarse en una cabaña que se encuentra en medio del camino; en la cabaña los recibe un hombre solitario y excéntrico a quien le llama la atención la niña por recordarle un antiguo amor. La madre, debido a su desesperación, no se ha dado cuenta de que ha llegado al lugar equivocado.

El viaje de Parchecurita y los Chungungos

De Parchecurita y los Chungungos

27 de septiembre, 12:00 h. | Parque Laguna grande, San Pedro de la Paz

Invitación lúdica y participativa para que toda la familia descubra, junto al protagonista, la importancia de cuidar nuestro entorno natural y proteger la vida en el sur de Chile. Un espectáculo donde el teatro y la música se unen para transformar la conciencia ambiental en una verdadera fiesta.

Intronauta

Joel Inzunza Co.

28 de septiembre, 19:30 h.| Sala Principal, Teatro Biobío

Es una obra de danza contemporánea, donde cuerpo, sonido e iluminación se entrelazan en una experiencia inmersiva inspirada en los conceptos de tránsito, mutación y viaje interior. Intronauta explora la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo etéreo.

Las Voces de Víctor

De Laburatorio teatro

29 de septiembre, 12:00 h. | Plaza Ralco, Alto Biobío

Las Voces de Víctor es un montaje de teatro callejero en movimiento que rescata la obra de Víctor Jara desde el cuerpo, la música en vivo y el espacio público. A través de un lenguaje escénico que integra canto, actuación y danza, la obra propone un cruce entre memoria, territorio y experiencia colectiva, activando espacios públicos y generando un encuentro directo con la comunidad. Concebida para circular en calles, plazas y barrios, esta propuesta busca devolver el teatro al lugar donde pertenece: el espacio común.

Plegaria

Colectivo Plegaria

30 de septiembre, 19:30 h.| Sala Principal, Teatro Biobío

Plegaria, dirigida por Carolina Henríquez y desarrollada en colaboración con la compañía penquista La Otra Zapatilla, cuenta la historia de Jeny, una niña de 11 años que vive en un centro del Sename. Ella tiene una crisis y es reducida por dos de sus cuidadoras. La fuerza de estas dos hacen que la niña se ahogue y fallezca en el lugar. La obra transita por las primeras horas de sucedido el acontecimiento, en donde la culpa y la rabia recorren a todos a su alrededor, siendo todos testigos y cómplices de lo sucedido.