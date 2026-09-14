Ópera “Claudina, la madre de Tarapacá” en Humberstone

Humberstone – Pozo Almonte, Teatro de la Oficina Salitrera Humberstone, Región de Tarapacá.



Miércoles 23 de septiembre – 12:00 horas.

Entrada gratuita con inscripción previa obligatoria a través de los canales digitales de Ópera de Cámara de Chile AQUÍ.

Ópera de Cámara de Chile estrenará mundialmente Claudina, la madre de Tarapacá, una nueva ópera chilena inspirada en la vida de Claudina del Carmen Morales Pavéz, artista y directora teatral cuya trayectoria estuvo profundamente ligada a la vida cultural de la pampa salitrera.

La obra es una producción de Ópera de Cámara de Chile, financiada por el Fondo de Artes Escénicas, categoría Compañías de Trayectoria de Ópera 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Su estreno mundial tendrá lugar en el Teatro de la Oficina Salitrera Humberstone, que por primera vez en su historia recibirá una ópera. La programación contempla una función para público escolar de SLEP Tamarugal el 23 de septiembre y funciones abiertas al público los días 24, 25 y 26 de septiembre. Posteriormente, la producción se presentará en el Teatro Municipal de Arica, el 28 de septiembre, y en el Teatro Municipal de Iquique, en colaboración con FINTDAZ, el 30 de septiembre.

Una historia ambientada en 1937

La ópera sitúa su acción el 5 de septiembre de 1937, en un período de transformaciones para la pampa salitrera. Mientras ese mundo comienza a cambiar, Claudina prepara una nueva función junto a su compañía: dentro del teatro continúan los ensayos, las canciones y la preparación del espectáculo; afuera, una época está llegando a su fin.

Entre la función que debe comenzar y una realidad que irrumpe inevitablemente, Claudina, la madre de Tarapacá recorre la vida de una artista, su familia y una comunidad enfrentadas al cambio de una época, poniendo en escena la riqueza cultural y artística que se desarrolló en las oficinas salitreras.

Claudina, una artista de la pampa

Actriz, cantante, bailarina, instrumentista, recitadora y costurera, Claudina hizo del escenario un oficio. Como directora teatral estuvo al frente de una compañía que representaba obras de autores reconocidos y repertorios que circulaban por los circuitos teatrales del país.

Su trayectoria permite acercarse a la intensa vida artística y cultural de la pampa, donde compañías, funciones y espectáculos formaban parte de la vida cotidiana de sus comunidades.

En su formación y pensamiento tuvo especial influencia Belén de Sárraga, periodista y activista feminista española a quien Claudina admiraba. Su figura permite poner en valor la historia de una mujer que destacó por sus propias decisiones, su formación, iniciativa y capacidad de acción.