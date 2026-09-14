Ópera “Claudina, la madre de Tarapacá” en Humberstone
Ópera “Claudina, la madre de Tarapacá” en Humberstone
- Humberstone – Pozo Almonte, Teatro de la Oficina Salitrera Humberstone, Región de Tarapacá.
- Miércoles 23 de septiembre – 12:00 horas.
- Entrada gratuita con inscripción previa obligatoria a través de los canales digitales de Ópera de Cámara de Chile AQUÍ.
Ópera de Cámara de Chile estrenará mundialmente Claudina, la madre de Tarapacá, una nueva ópera chilena inspirada en la vida de Claudina del Carmen Morales Pavéz, artista y directora teatral cuya trayectoria estuvo profundamente ligada a la vida cultural de la pampa salitrera.
La obra es una producción de Ópera de Cámara de Chile, financiada por el Fondo de Artes Escénicas, categoría Compañías de Trayectoria de Ópera 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Su estreno mundial tendrá lugar en el Teatro de la Oficina Salitrera Humberstone, que por primera vez en su historia recibirá una ópera. La programación contempla una función para público escolar de SLEP Tamarugal el 23 de septiembre y funciones abiertas al público los días 24, 25 y 26 de septiembre. Posteriormente, la producción se presentará en el Teatro Municipal de Arica, el 28 de septiembre, y en el Teatro Municipal de Iquique, en colaboración con FINTDAZ, el 30 de septiembre.
Una historia ambientada en 1937
La ópera sitúa su acción el 5 de septiembre de 1937, en un período de transformaciones para la pampa salitrera. Mientras ese mundo comienza a cambiar, Claudina prepara una nueva función junto a su compañía: dentro del teatro continúan los ensayos, las canciones y la preparación del espectáculo; afuera, una época está llegando a su fin.
Entre la función que debe comenzar y una realidad que irrumpe inevitablemente, Claudina, la madre de Tarapacá recorre la vida de una artista, su familia y una comunidad enfrentadas al cambio de una época, poniendo en escena la riqueza cultural y artística que se desarrolló en las oficinas salitreras.
Claudina, una artista de la pampa
Actriz, cantante, bailarina, instrumentista, recitadora y costurera, Claudina hizo del escenario un oficio. Como directora teatral estuvo al frente de una compañía que representaba obras de autores reconocidos y repertorios que circulaban por los circuitos teatrales del país.
Su trayectoria permite acercarse a la intensa vida artística y cultural de la pampa, donde compañías, funciones y espectáculos formaban parte de la vida cotidiana de sus comunidades.
En su formación y pensamiento tuvo especial influencia Belén de Sárraga, periodista y activista feminista española a quien Claudina admiraba. Su figura permite poner en valor la historia de una mujer que destacó por sus propias decisiones, su formación, iniciativa y capacidad de acción.
La vocación artística atravesó también a su familia. Marina y Rogelia, hijas de Claudina y coprotagonistas de la ópera, fueron artistas destacadas de la compañía familiar y participaron además como invitadas en otras compañías. Junto a Fanny y Claudina, conformaron una verdadera familia de mujeres artistas en plena pampa salitrera.
Por qué fue llamada “la madre de Tarapacá”
La capacidad de iniciativa de Claudina trascendió los escenarios. En uno de los episodios más significativos de su trayectoria, viajó personalmente desde Tarapacá hasta Santiago para entrevistarse con el presidente Alessandri, en un viaje que se extendió por alrededor de un mes. Claudina consiguió reunirse con el mandatario y logró la restitución del programa Gota de Leche en Tarapacá. A su regreso fue reconocida como “la madre de Tarapacá”, denominación que da título a esta ópera y que refleja el liderazgo y la capacidad de gestión que marcaron su trayectoria.
“Durante más de siete meses hemos desarrollado en Tarapacá un proceso inédito de creación, formación y residencia artística en torno a la ópera. En ese período levantamos el primer Festival de Ópera de Tarapacá, realizamos el primer Ópera Studio y el primer Seminario de Ópera de la región, y hoy estrenamos mundialmente Claudina, la madre de Tarapacá en el Teatro de Humberstone, que recibe una ópera por primera vez en su historia. Por su escala, continuidad y capacidad de articular creación artística, formación y patrimonio, estamos frente a un hito para la lírica chilena y a una experiencia inédita en la producción operística independiente del país”, afirma Marisol Hernández, directora de escena de Claudina, la madre de Tarapacá y presidenta de Ópera de Cámara de Chile.
Ficha técnica
Dirección de escena: Marisol Hernández Música y libreto original: Víctor Hugo Toro Diseño de arte integral: Patricio Pérez Marín Dirección musical: Alejandro Reyes
Elenco solista
Claudina Morales: Marisol Hernández Rogelia Navarro: Lorena Sandoval Marina Villarroel: Alejandra RodríguezBórquez: Felipe Ulloa Gamonal
Solista Coro 1: Camila Ávila
Solista Coro 2: Jayson Miranda
Coro y Camerata: Ópera Studio Tarapacá
Funciones
Humberstone – Pozo Almonte
Teatro de la Oficina Salitrera Humberstone
23 de septiembre | 12:00 horas
Función para público escolar de SLEP Tamarugal 24, 25 y 26 de septiembre | 19:30 horas
Arica – Región de Arica y Parinacota
Teatro Municipal de Arica
28 de septiembre | 19:30 horas
Iquique – Región de Tarapacá
Teatro Municipal de Iquique, en colaboración con FINTDAZ
30 de septiembre | 19:30 horas
Entrada gratuita con inscripción previa obligatoria a través de los canales digitales de Ópera de Cámara de Chile.
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