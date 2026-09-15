Festival Internacional Hecho en Chile

Puente Alto, Lo Prado, Peñalolén, La Cisterna, Padre Hurtado, Santiago, Providencia y Las Condes.

2 al 11 de octubre.



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Diez días, ocho comunas de la Región Metropolitana, 19 propuestas nacionales e internacionales y 125 artistas contempla la sexta edición del Festival Internacional Hecho en Chile, que se realizará entre el 2 y el 11 de octubre y que este martes presentó oficialmente su programación en Teatro Camilo Henríquez. Creaciones de cinco regiones chilenas y tres países latinoamericanos darán forma a un encuentro que ha ampliado progresivamente su alcance desde su creación en 2023.

Con financiamiento principal del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al que se han sumado nuevas alianzas, colaboraciones institucionales y aportes de espacios y organizaciones participantes, esta sexta versión llegará a Puente Alto, Lo Prado, Peñalolén, La Cisterna, Padre Hurtado, Santiago, Providencia y Las Condes. La programación reunirá propuestas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y Magallanes, junto con trabajos de Brasil, Colombia y Ecuador.

Más que una sucesión de funciones, el festival se plantea como una plataforma para conectar creación, territorios, comunidades y circulación profesional. A la cartelera se sumarán mediaciones, conversaciones post función, recorridos, formación, lecturas dramatizadas, encuentros profesionales, cooperación internacional, actividades musicales, Mercado Hecho en Chile y el Foro Despertar Cooperativo.

“Hecho en Chile articula hoy programación artística, comunidades y territorios, públicos, formación, Mercado, un Encuentro de Programadores y cooperación internacional. Más que una suma de actividades, lo que se ha ido construyendo durante estos años es una red de relaciones entre artistas, compañías, espacios culturales, organizaciones territoriales, cooperativas, instituciones y agentes de programación. Por eso el crecimiento de esta sexta versión no puede explicarse solamente por una programación más amplia. Ha sido posible porque durante cinco versiones también se ha ampliado la red que la sostiene”, explica Eduardo Luna, director general y artístico del Festival.

De Magallanes a Brasil, Colombia y Ecuador

La programación se construirá como un recorrido por Puente Alto, Lo Prado, Peñalolén, La Cisterna, Padre Hurtado, Santiago, Providencia y Las Condes, relacionando las propuestas con las características y comunidades de cada territorio. Desde Brasil llegará Dora, de Sara Antunes, que reconstruye a partir de cartas la historia de María Auxiliadora Lara Barcelos, joven brasileña que sufrió prisión, tortura y exilio después de incorporarse a la resistencia contra la dictadura militar. Se presentará el 2 de octubre en el Centro Cultural de Puente Alto Juan Estay.

También en esa comuna estará Compañero Osito: memorias de niñez en dictadura, de Cooperativa Kaudal Cultural de Magallanes, construida a partir de testimonios de seis personas que vivieron su infancia y adolescencia durante la dictadura en esa región. Desde Colombia, Teatro El Paso presentará Los Tumbaos en La Cisterna, bajo la dirección de César Castaño. La propuesta utiliza el humor ácido y la música tropical para seguir la historia de Alirio Alicante, músico ligado durante años a la industria del género conocido como “chucu-chucu”. Ecuador estará representado por Mel Mourelle, cuya música cruza la raíz afrodescendiente del Pacífico con hip hop, R&B, jazz y sonoridades latinoamericanas. Su concierto se realizará en Lo Prado.

La selección nacional, en tanto, incluye trabajos como Cuervos de Pantano, del Maule; Chango, del Colectivo Escénico Simbiosis y Corredor de Danza de Valparaíso; Stella, de Cooperativa La Fuga Teatro también de Valparaíso; La Mutra y Plesiosauria despierta, del Biobío; además de propuestas metropolitanas como Mauro y Levitas, de Lafamiliateatro; Ánimas de día claro, de Colectivo CTM; Perro muerto, de Cía. Nuevenoventa; y el estreno de Fantasmas, de Implicancia Teatro, entre otras.

Programadores de siete países

Uno de los ejes centrales será el Encuentro de Programadores / Ruta Hecho en Chile, modelo mediante el cual agentes culturales nacionales e internacionales, no sólo asistirán a las funciones, sino que recorrerán los territorios donde éstas se presentan y conocerán a sus compañías, espacios culturales, organizaciones sociales y comunidades.

La edición contempla programadores y agentes vinculados a circuitos de Brasil, Colombia, Ecuador, Reino Unido, España, Italia yFrancia. La apuesta es modificar la lógica tradicional de los mercados escénicos: que una eventual decisión de programación no se produzca únicamente después de observar un espectáculo aislado, sino conociendo quién lo crea, dónde circula, con qué comunidades dialoga y qué problemáticas aborda. La dimensión internacional se fortalecerá mediante colaboraciones con el Instituto Francés en Chile, el Instituto Italiano en Chile y King’s College London, buscando que las visitas deriven en relaciones de largo plazo y futuras posibilidades de intercambio y circulación.

A ello se suma Mercado Hecho en Chile, orientado especialmente a compañías jóvenes y emergentes. Antes de presentar sus proyectos frente a programadores, las agrupaciones participan en un proceso de formación destinado a trabajar dossier, identidad artística, narrativa de circulación y presentación profesional. El encuentro con agentes será, de esta manera, la culminación de ese proceso y no un pitch aislado.

Mujeres que vuelven a escribir

Entre las principales novedades de 2026 se encuentra Escribir después, línea curatorial y dramatúrgica dirigida a mujeres mayores de 35 años y construida a partir de una pregunta sobre las condiciones en que las mujeres sostienen —o deben interrumpir— sus trayectorias creativas. Maternidad, cuidados, trabajo doméstico y remunerado, sostenimiento familiar y desigualdades estructurales de género aparecen detrás de esta iniciativa.

“Hace unos días cerramos la convocatoria, desde la cual se seleccionarán dos textos terminados que serán trabajados por equipos artísticos conformados por ex estudiantes vinculados a la carrera de Teatro AIEP y de la Universidad de Chile. Contarán con espacio de ensayo en Azul Petróleo y desarrollarán lecturas dramatizadas en Teatro Camilo Henríquez. El programa contempla además recopilar las experiencias de las participantes en torno al concepto “escribir después”, no como criterio de evaluación de las postulaciones, sino como material para una futura sistematización sectorial”, agrega Paly Pávez, dramaturga y codirectora general y artística del Festival.

El encuentro profundizará asimismo su trabajo en torno al cooperativismo. El Foro Despertar Cooperativo, programado para el 6 de octubre en MUT, reunirá experiencias de Chile, Argentina y Uruguay para abordar gobernanza democrática, sostenibilidad, circulación solidaria, economía social y políticas públicas. La instancia prolonga una línea presente desde las primeras ediciones y vinculada hoy al fortalecimiento de FEDARTES, Federación Nacional de Cooperativas de Artes Integradas.

Un festival que salió de Chile

La sexta edición llega después de un rápido proceso de expansión. El encuentro debutó en 2023 en La Reina, La Pintana y La Granja con ocho propuestas escénicas y 1.450 asistentes. Un año después se trasladó a Estación Central, Til Til y Quinta Normal, convocó a 1.983 personas y recibió a 13 agentes de programación de Ecuador, España, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay y Chile. Posteriormente incorporó programación brasileña y una residencia colaborativa, hasta que en enero de 2025 realizó por primera vez una edición fuera del país: el Foco Chile en Brasil, desarrollado junto a la Universidad de São Paulo y articulado en torno a la presentación de Painecur y encuentros con organizaciones culturales, académicas y sociales.

En abril de 2025 adoptó finalmente el nombre de Festival Internacional Hecho en Chile. Su quinta edición alcanzó 2.736 asistentes y reunió programación metropolitana, regional e internacional, recorridos territoriales, mediaciones, formación y encuentros profesionales. Ahora busca profundizar esa estructura. Más que concentrar toda su oferta en un único recinto, vuelve a concebir la Región Metropolitana como un circuito, llevando espectáculos y actividades desde Puente Alto y Padre Hurtado hasta Peñalolén, Lo Prado y La Cisterna, mientras Santiago, Providencia y Las Condes funcionarán también como nodos de formación y encuentro profesional.

“Un Festival que ha aprendido haciendo, que ha ido transformando sus herramientas a partir de cada experiencia y que continúa preguntándose cómo generar mejores condiciones para que las artes escénicas circulen, encuentren nuevos públicos y construyan relaciones capaces de permanecer en el tiempo”, concluye Luna.