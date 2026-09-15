Mon Laferte vuelve a Tiny Desk para representar a Chile en el Mes de la Música Latina de NPR

La cantante chilena Mon Laferte volvió a participar en un Tiny Desk, formato de conciertos íntimos realizado por la National Public Radio (NPR). Luego de su presentación en 2018, invitada por Juanes, y 2022, donde ella fue protagonista, Laferte formó parte de la programación especial dedicada a la música latina de NPR.

La participación de la viñamarina de 43 años se enmarca en el Mes de la Música Latina, presentado por la sección dedicada a los sonidos iberoamericanos de la emisora, Alt.Latino. Aunque físicamente el espacio es pequeño ―de ahí su nombre en inglés―, la iniciativa reunirá artistas de los más variados países y estilos musicales.

Además de Mon Laferte, la saxofonista Melissa Aldana participó en este mini-recital, presentándose junto al pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Así, junto a la intérprete, se sumarán a la lista de connacionales que estuvieron en el estrecho escritorio como 31 Minutos, Ana Tijoux, Claudia Acuña, Rubio y Mahani Teave.

El resto de la programación la completan nombres destacados en la música de la América de habla hispana. Draco Rosa, puertorriqueño ex-Menudo y que posee una gran trayectoria en el rock; Los Tigres del Norte mexicanos; el ska azteca de Panteón Rococó; Los Mirlos y su cumbia originaria del Perú, la ítalo-dominicana Yendry, el conjunto estadounidense de origen mexicano Los Texmaniacs; el dominicano Alex Ferreira y el brasileño Tim Bernardes finalizan la parrilla programática.

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