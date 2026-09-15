MUBI Fest en Santiago

8 al 11 de octubre.



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MUBI, la plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas dedicada a potenciar el gran cine, se complace en anunciar la llegada de su evento global, MUBI FEST, por tercera vez a Santiago. Del 8 al 11 de octubre de 2026, Matucana 100 se vestirá de azul y será la sede de una asombrosa curaduría que celebra al cine global en todas sus formas. Funciones especiales, estrenos, charlas y sesiones de escucha serán algunas de las actividades que MUBI tiene preparadas.

Creado para los amantes del cine, el festival tiene como propósito celebrar lo mejor del séptimo arte y conectar con las audiencias locales a través de una experiencia inmersiva que reúne una selección de películas cuidadosamente curadas.

MUBI FEST será sede de varias películas que llegarán por primera vez a Chile, directamente desde el Festival de Cine de Cannes 2026, como Su Propio Infierno, la nueva película del director de Drive, Nicolas Winding Refn, así como la cinta de ciencia ficción Sheep in the Box, del director japonés Hirokazu Koreeda. A ellas se suma Hope: El primer impacto, la nueva película del director surcoreano Na Hong-jin.

Rose, de Markus Schleinzer, seleccionada como la representante oficial de Austria para competir por el premio a Mejor Película Internacional en los Premios Óscar de 2027, también tendrá su premiere en MUBI FEST Santiago. Una película protagonizada por Sandra Hüller, cuya actuación le valió el Oso de Plata en la Berlinale 2026.

Además de estos estrenos, la programación incluye clásicos del cine chileno como La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, y éxitos recientes de la cinematografía nacional como Denominación de origen, de Tomás Alzamora, la película chilena más vista en 2025; La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, aclamada en Cannes y en el mundo entero; El Deshielo, la aplaudida última película de Manuela Martelli, y el cortometraje Alien 0089, de Valeria Hoffmann.

También se presentarán títulos como La cronología del agua, el debut como directora de Kristen Stewart, y PULP: ¿Qué harías por una canción más?, el nuevo documental de Garth Jennings sobre la icónica banda britpop Pulp, que será una de las pocas oportunidades de disfrutar la película en pantalla grande, en una función especial.

Además, el evento contará con la proyección especial de Voilà Varda: Cortometrajes de Agnès Varda, un compilado de cuatro obras de corta duración de la cineasta y artista; Sirat, la aclamada película de Oliver Laxe; La Bruja, de Robert Eggers; Moscas, dirigida por el premiado cineasta mexicano Fernando Eimbcke; Ghost in the Shell de Mamoru Oshii; Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma de Jane Schoenbrun; Tierra de mi padre, lo nuevo del aclamado Pawel Pawlikowski y Making Marie Anoinette, videodiario realizado por Eleanor Coppola, madre de la directora Sofia Coppola.

En adición a las proyecciones, MUBI FEST busca sumergir al público en el ecosistema cinematográfico contemporáneo a través de una experiencia editorial y audiovisual. El festival contará con MUBI Library, un espacio de librería donde podrán descubrirse las nuevas ediciones de NOTEBOOK, la revista de MUBI dedicada al arte y la cultura alrededor del cine, que reúne textos, fotografías y perspectivas experimentales y reflexivas de reconocidos escritores, cineastas y artistas internacionales.

La librería contará con títulos de MUBI Editions, la división editorial de MUBI dedicada al cine y las artes, entre ellos THE MASTERMIND el título inaugural de la serie “Lights!”, que, a través de reflexiones personales, fotografías, fragmentos de recuerdos y objetos efímeros documentan la realización de la última película de Kelly Reichardt.