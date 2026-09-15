Presentación del libro “Escritos de servicio” en Valparaíso

Museo Universitario del Grabado (MUG), Lautaro Rosas 485, Cerro Alegre, Valparaíso.



Martes 22 de septiembre – 12:00 horas.

Escritos de servicio reúne los escritos sobre arte de Carlos Hermosilla Álvarez, destacado grabador, pintor y dibujante chileno, nombrado Artista del Pueblo en 1971 y Ciudadano Ilustre de Valparaíso.

Publicados en periódicos y revistas nacionales, entre 1944 y 1987, en estos artículos, semblanzas de artistas, crónicas y otros escritos inéditos, Carlos Hermosilla Álvarez expone su visión sobre el arte del grabado y comenta la obra de destacados exponentes como Durero, Käthe Kollwitz y Ernst Barlach. También aborda aspectos de la modernidad pictórica del impresionismo y reflexiona sobre los postulados vanguardistas del futurismo, evoca las trayectorias de artistas nacionales como Ana Cortés y Pedro Lobos, y relata episodios desconocidos de su viaje a Cuba en 1962.

En Escritos de servicio, Carlos Hermosilla Álvarez plantea —con una serenidad intelectual enriquecida por la experiencia— una comprensión del arte como trabajo creador inscrito en el devenir social y cultural de la nación.

El libro incluye, además, un conjunto de xilografías, aguafuertes, linografías e ilustraciones para periódicos de Carlos Hermosilla Álvarez, y un escrito del poeta Pablo de Rokha que, a modo de prólogo, aporta referencias fundamentales para comprender la figura del artista, la dimensión social de su obra y el propósito de su escritura sobre arte.

La edición de Escritos de servicio, a cargo del editor Felipe Aburto, contó con el apoyo del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha, que alberga y difunde el legado visual y documental del artista en la región de Valparaíso.

Carlos Hermosilla Álvarez

(Valparaíso, 1905 – Viña del Mar, 1991): grabador, dibujante y poeta. Realizó estudios en la Facultad de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, donde fue alumno de los destacados artistas nacionales Ana Cortés y Marco Bontá.

Fue profesor de grabado y dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, ciudad donde fundó el Grupo de Grabadores. Participó en numerosas exposiciones en Chile, Latinoamérica y Europa, y organizó en el país el Primer Salón de Grabadores Chilenos, además de muestras de grabado chino, argentino y cubano.

Sus grabados ilustraron las páginas de la revista Litoral y del periódico El Siglo, así como obras de Pablo de Rokha y Nicomedes Guzmán.

Asimismo, publicó escritos sobre arte en medios de prensa de Santiago y Valparaíso, y desarrolló una fecunda obra poética, expresada en poemarios como Tras un sol enarbolado y Valparaíso a sotavento. En 1971 fue nombrado Artista del Pueblo por el Instituto de Arte Latinoamericano.