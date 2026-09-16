“Carmen” de Bizet en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.



6 al 17 de octubre.

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Espanto y horror. Esas fueron las impresiones que causó Carmen en los directivos del teatro de la Opéra-Comique cuando Bizet y sus libretistas presentaron el proyecto lírico que estaban desarrollando. El teatro se rehusaba a aceptar una obra que mostrara tanta bajeza humana —lujuria, traición a la patria, delitos y crímenes macabros—, pero Bizet jugó todas sus cartas para llegar a la cartelera. ¿El resultado? Un auténtico fracaso entre los públicos de París, que tardaría años en reivindicarse.

La trama de Carmen es cruel de principio a fin. Ella es una gitana enamoradiza, que gusta de coquetear con los hombres y tener una vida moralmente… flexible. Un día la conoce don José, que cae rendido ante sus encantos. Pero él, un militar en vacaciones, no mide las consecuencias de sus actos al unirse a una banda de bribones para seducir a Carmen. Aburrida de sus celos, la gitana termina la relación, y don José, luego de verla coqueteando con otro hombre, la mata en venganza.

Aunque su ambientación original era Sevilla en la década de 1820, el argumento sobre un femicidio perpetrado ante la negativa al rechazo ha hecho de esta ópera una obra vigente hasta la actualidad, y llega a este escenario en la versión de Rodrigo Navarrete ambientada en los 90. Más de un siglo después, Carmen sigue incomodando, no por su exotismo ni su tragedia romántica, sino porque nos enfrenta al lado más oscuro del deseo humano.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección musical: José Miguel Pérez-Sierra

Dirección de escena: Rodrigo Navarrete

Escenografía e iluminación: Ramón López

Vestuario: Loreto Monsalve

Orquesta Filarmónica de Santiago

Coro del Municipal de Santiago

Coro de niños y niñas Mawünko