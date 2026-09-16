Charla con historiador estadounidense Alan McPherson, autor de “Matar a Letelier”

Casa Central, Universidad de Chile, Alameda 1058, Metro U. de Chile.



Viernes 25 de septiembre – 9:30 horas.

El historiador estadounidense Alan McPherson, autor de “Matar a Letelier. El crimen que puso en el banquillo al régimen de Pinochet” visitará Santiago para participar en las actividades organizadas por la Universidad de Chile con motivo de los 50 años del atentado que costó la vida al excanciller Orlando Letelier y a Ronni Moffitt en Washington.

La investigación de McPherson reconstruye uno de los antecedentes más reveladores del caso: un informe secreto de la CIA de 1987, desclasificado en 2016, concluyó que existía “evidencia convincente” de que Augusto Pinochet ordenó personalmente el asesinato de Letelier y posteriormente intervino en su encubrimiento.

El libro revela también que Estados Unidos tenía información sobre los planes de la Operación Cóndor para asesinar opositores políticos fuera de sus países. Un mes antes del atentado contra Letelier, el Departamento de Estado instruyó a sus embajadores en el Cono Sur para que transmitieran a dichos gobiernos la preocupación de Washington por esos planes. Sin embargo, cinco días antes del asesinato, Henry Kissinger ordenó suspender esa gestión.

El viernes 25 de septiembre, a las 9:30 horas, McPherson ofrecerá una charla en la Casa Central de la Universidad de Chile y sostendrá una conversación con la Premio Nacional de Periodismo Mónica González sobre su investigación y el libro Matar a Letelier, publicado en español por Editorial Catalonia y Un Día en la Vida.