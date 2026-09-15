Canciller evita confirmar si Kast se reunirá con Trump durante su debut en la ONU

A días de que el Presidente José Antonio Kast debute ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el canciller Francisco Pérez Mackenna evitó confirmar si el Mandatario sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Muchas reuniones bilaterales que van a ser de gran interés” para el Gobierno, señaló el ministro, quien agregó que estos encuentros son habituales en ese tipo de giras. Consultado por la posibilidad de una cita con Trump, respondió: “Conté lo que puedo contar”.

Kast viajará a Nueva York el domingo 20 de septiembre. Según informó La Tercera, el Presidente adelantó que ya hay encuentros confirmados con varios primeros ministros, aunque no ha detallado la agenda completa.

El canciller explicó que la delegación chilena llevará dos temas principales. Uno es buscar apoyos para que Valparaíso sea sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, organismo de Naciones Unidas relacionado con la protección de los mares. El otro es promover el Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito por Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay para combatir la delincuencia transnacional.

Candidatura de Bachelet

Pérez Mackenna también fue consultado por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. “Este es un tema cerrado para nosotros”, afirmó, y recordó que el Gobierno comunicó en marzo que no respaldaría la postulación debido a la baja probabilidad de que llegara a buen término.

El canciller, además, confirmó su disposición a asistir a la interpelación que se realizará en la Cámara de Diputados el lunes 28 de septiembre. “Yo ya he manifestado mi total disposición a asistir, a contestar las preguntas que ahí se me hagan”, dijo.