Fiscalía pide 17 años de cárcel para Hermosilla: Caso Audio-Factop avanza hacia el juicio oral

El Caso Audio-Factop dejó atrás la etapa de investigación y entró en la antesala del juicio oral. La Fiscalía Oriente cerró la indagatoria y presentó acusación contra seis imputados, entre ellos el abogado Luis Hermosilla, para quien solicita una pena total de 17 años de presidio.

El Ministerio Público comunicó que el cierre se concretó el 14 de septiembre y que la acusación incluye a Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, Luis Hermosilla Osorio y María Leonarda Villalobos Mütter.

La ofensiva penal es particularmente dura contra tres de los protagonistas del audio divulgado a fines de 2023 que dio origen al caso: la Fiscalía pide 20 años de presidio para Daniel Sauer, 18 años para Villalobos y 17 años para Hermosilla.

En el caso del abogado, la acusación comprende delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias. Se trata de las calificaciones y penas solicitadas por el Ministerio Público, que ahora deberán ser discutidas en las siguientes etapas judiciales y no constituyen todavía una condena.

Para Daniel Sauer, en tanto, la Fiscalía atribuye delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno. Es quien enfrenta la petición de pena más elevada: 20 años.

A María Leonarda Villalobos se le imputan uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado. La Fiscalía solicita para ella 18 años de presidio.

La acusación pide además 14 años para Ariel Sauer, por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos de mercado de valores y tributarios; 12 años para Luis Flores, por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y administración desleal; y 10 años y un día para Antonio Jalaff, acusado por estafa, delitos de mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios.

Con la investigación formalmente cerrada y la acusación ya presentada, el expediente entra ahora en una nueva fase. La Fiscalía espera que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fije la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en que se discutirá la prueba que podrá llegar al juicio y desde la cual deberá definirse posteriormente la apertura del proceso ante un tribunal oral.

Así, a casi tres años de que la difusión del audio abriera uno de los casos judiciales de mayor impacto público de los últimos años, la Fiscalía pone fin a la fase investigativa de esta arista y apuesta ahora por llevar a sus seis acusados al banquillo.