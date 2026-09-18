Conversatorio sobre bioculturalidad en Puerto Varas

Sala CAMM, piso-1 , Centro de Arte Molino Machmar, Avenida Gramado 1100, Puerto Varas.



Sábado 26 de septiembre – 11:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El antropólogo Jens Benöhr y la conservadora y ceramista Coral Concha conversarán sobre como nuestra cultura va influyendo en el territorio y viceversa. En el contexto del nuevo juego de mesa “Bosque Azul”, creado por artistas y científicos chilenos.

Estudio Bosque Azul hace arte para el cuidado de la cultura y el territorio. El nuevo mazo Bosque Azul consiste en 63 cartas con elementos bioculturales de Chile, de norte a sur: flora, fauna, funga y cultura. El viernes 26 de septiembre lanza la 2da edición en CAMM Puerto Varas, y el corazón del lanzamiento es un conversatorio abierto sobre biocultura.

Jens Benöhr es antropólogo, kayakista y comunicador ambiental, y vive en la desembocadura del río Biobío. Edita Revista Endémico, cofundó Bestias del Sur Salvaje (colectivo que impulsa la conservación de ríos a través del kayak y el rafting) y es Coordinador Ambiental de Patagonia Chile.

Coral Concha es conservadora-restauradora (UAH) y escultora ceramista (U. Finis Terrae); trabaja en cerámica desde 2008 con relecturas contemporáneas de la cerámica amerindia y, desde 2025, en conservación y documentación de colecciones del Museo Histórico de Puerto Montt (MUPA).

Cada carta del mazo tiene dos capas: una anclada en la ciencia y la historia del elemento, y otra con un mensaje donde el territorio le habla a quien la saca. Se puede usar como oráculo personal, para conversar en familia o entre amigos, y en 2 modos de juego. Los cupos son limitados, así que hay que inscribirse antes.