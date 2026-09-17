Gobierno prepara modelo para retomar obras del GAM y evalúa concesión para Torre Villavicencio

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, afirmó este miércoles que el gobierno buscará retomar las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) que lleva una década abandonada. Además, anunció que se trabaja en una fórmula para habilitar la Torre Villavicencio mediante una concesión a privados.

El Gobierno canceló en abril la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el principal del país. A pocos días de la instalación del gobierno de José Antonio Kast, se puso término anticipado al contrato para ejecutar las obras con la empresa GAM Moller PVC SpA, argumentando falta de recursos y un reordenamiento de las prioridades.

En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo ha trabajado junto al Ministerio de las Culturas y la dirección del GAM para definir un modelo que permita dar continuidad al proyecto.

“El GAM no va a quedar botado, el GAM va a tener una nueva vida, va a tener una oportunidad”, afirmó.

“Hemos estado trabajando con el ministro de Cultura, Francisco Undurraga. Hemos trabajado con toda la dirección del GAM y, por lo tanto, vamos a hacer un modelo que permita darle viabilidad y no dejar que ese espacio siga deteriorándose”, sostuvo Parot.

La millonaria paralización

El entonces ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, señaló que el contrato había sido licitado por $72 mil millones y adjudicado finalmente por $114 mil millones. Al momento de su paralización, las obras registraban un 45% de avance.

Ahora, cinco meses después, el Ejecutivo busca establecer un nuevo mecanismo para dar continuidad a la iniciativa. Según explicó Parot, el modelo se encuentra todavía en elaboración y será desarrollado en coordinación con el Ministerio de las Culturas y el propio centro cultural.

Uno de los elementos que se analiza en paralelo es el futuro de la Torre Villavicencio, inmueble ubicado detrás del GAM y que actualmente se encuentra sin uso. De acuerdo con la ministra, el edificio presenta dificultades estructurales y problemas relacionados con sus condiciones de seguridad.

“El problema de esa torre es que tiene problemas estructurales, según lo que me han informado a mí. Los riesgos son de incendios porque no tiene vías de evacuación y la caja de ascensores parece que genera un peligro mayor”, detalló.