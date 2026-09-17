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Este viernes Bachelet enfrenta sondeo decisivo en la ONU que definirá el futuro de su candidatura PAÍS

Este viernes Bachelet enfrenta sondeo decisivo en la ONU que definirá el futuro de su candidatura

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Consejo de Seguridad realizará este viernes su tercera votación informal. La expresidenta llega tras obtener dos apoyos, seis rechazos y siete abstenciones, mientras Brasil y México esperan el resultado para decidir si mantienen la campaña rumbo a la Secretaría General.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La expresidenta Michelle Bachelet enfrentará este viernes el tercer sondeo preliminar del Consejo de Seguridad de la ONU para elegir a su próximo secretario general. En la medición anterior obtuvo dos apoyos, seis rechazos y siete abstenciones, y quedó séptima entre ocho postulaciones. Brasil y México mantienen su respaldo, pero esperarán el nuevo resultado para definir la continuidad de la campaña. El gobierno de José Antonio Kast reiteró que no apoyará su candidatura.
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La expresidenta Michelle Bachelet enfrentará este viernes el tercer sondeo preliminar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una votación que será determinante para resolver la continuidad de su candidatura a la Secretaría General del organismo.

De acuerdo con BioBioChile, la exmandataria llega a esta instancia después de obtener solo dos votos favorables, seis rechazos y siete abstenciones en el segundo sondeo. El resultado la situó en el séptimo lugar entre ocho postulaciones.

Pese al adverso escenario, Bachelet decidió mantenerse en competencia. Su equipo, junto con Brasil y México —países que continúan respaldándola—, optó por esperar la nueva medición antes de resolver los siguientes pasos de la campaña.

La propia expresidenta reconoció recientemente que sabe que no llegará a encabezar Naciones Unidas. Sin embargo, hasta ahora no ha formalizado su retiro del proceso.

La falta de apoyo del Gobierno

La postulación también enfrenta la negativa del gobierno del Presidente José Antonio Kast a respaldarla. El canciller Francisco Pérez sostuvo que, para La Moneda, la discusión sobre la candidatura está cerrada.

La definición del Consejo de Seguridad

Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad podrán respaldar, rechazar o abstenerse respecto de cada candidatura. El resultado permitirá medir la evolución de los apoyos antes de la Asamblea General de la ONU, que comenzará el lunes en Nueva York.

La votación entregará a Bachelet y a los gobiernos de Brasil y México una señal para decidir si existen condiciones para sostener la campaña o si corresponde retirar definitivamente la postulación.

 

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