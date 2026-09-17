Este viernes Bachelet enfrenta sondeo decisivo en la ONU que definirá el futuro de su candidatura

La expresidenta Michelle Bachelet enfrentará este viernes el tercer sondeo preliminar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una votación que será determinante para resolver la continuidad de su candidatura a la Secretaría General del organismo.

De acuerdo con BioBioChile, la exmandataria llega a esta instancia después de obtener solo dos votos favorables, seis rechazos y siete abstenciones en el segundo sondeo. El resultado la situó en el séptimo lugar entre ocho postulaciones.

Pese al adverso escenario, Bachelet decidió mantenerse en competencia. Su equipo, junto con Brasil y México —países que continúan respaldándola—, optó por esperar la nueva medición antes de resolver los siguientes pasos de la campaña.

La propia expresidenta reconoció recientemente que sabe que no llegará a encabezar Naciones Unidas. Sin embargo, hasta ahora no ha formalizado su retiro del proceso.

La falta de apoyo del Gobierno

La postulación también enfrenta la negativa del gobierno del Presidente José Antonio Kast a respaldarla. El canciller Francisco Pérez sostuvo que, para La Moneda, la discusión sobre la candidatura está cerrada.

La definición del Consejo de Seguridad

Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad podrán respaldar, rechazar o abstenerse respecto de cada candidatura. El resultado permitirá medir la evolución de los apoyos antes de la Asamblea General de la ONU, que comenzará el lunes en Nueva York.

La votación entregará a Bachelet y a los gobiernos de Brasil y México una señal para decidir si existen condiciones para sostener la campaña o si corresponde retirar definitivamente la postulación.