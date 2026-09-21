Exposición “Estéticas intuitivas” de Bernardo Oyarzún en Centro Nacional de Arte Contemporáneo

Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Av. Pedro Aguirre Cerda 6100, Cerrillos



Inauguración: sábado 26 de septiembre.

Hasta el 22 de noviembre.

El próximo 26 de septiembre, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo (CNAC) inaugurará Estéticas intuitivas, exposición de Bernardo Oyarzún que reúne quince años de producción y propone la intuición como una forma de conocimiento construida desde la experiencia, la memoria y la relación con el territorio.

“Esta muestra se inscribe en una línea programática del CNAC dedicada a relevar a artistas nacionales que han representado a Chile en la Bienal de Venecia o han recibido el Premio Nacional, presentando obras inéditas en nuestro país. En este marco, recorrer quince años de la obra de Bernardo Oyarzún permite reconocer la vigencia de una práctica que conecta saberes ancestrales, cultura popular y experiencia urbana”, señala Felipe Coddou, director del Centro.

A lo largo de la exposición, relatos orales, memorias transmitidas entre generaciones, técnicas de subsistencia e imaginarios espirituales aparecen como formas de conocimiento históricamente desplazadas de los sistemas institucionalizados del saber.

“En las cosmovisiones indígenas, la intuición trasciende lo individual y se vincula con una memoria ancestral y colectiva, transmitida entre generaciones y expresada, por ejemplo, en la medicina tradicional y en un conocimiento profundo del entorno natural”, explica Oyarzún.

El recorrido comienza con Piwichen (2023) y Puyu (2025), esculturas de grandes dimensiones inspiradas en criaturas provenientes de las mitologías del sur de Chile y transformadas a través de la transmisión oral.

En Puyu, además, el público podrá imaginar y producir sus propias criaturas zoomorfas mediante talleres y actividades que se integrarán progresivamente al espacio expositivo.

La revisión crítica de la historia aparece en Tentativa / Sustituciones (2016), obra que propone reemplazar simbólicamente la figura de Pedro de Valdivia por la de un guanaco de oro asociado a la cultura Chimú y al mundo incaico. El gesto cuestiona los relatos fundacionales de Santiago y dirige la atención hacia las capas indígenas que anteceden a la ciudad contemporánea.

En Souvenir (2016), en tanto, el artista aborda las tensiones entre ritualidad, mercancía y representación, observando cómo objetos ligados a imaginarios ancestrales pueden convertirse en productos de consumo sin perder completamente su dimensión simbólica.

La exposición incluye también Códice (2026), obra inédita en la que Oyarzún traslada al lenguaje audiovisual patrones geométricos vinculados al tejido y a la Chakana andina, conectando estructuras ancestrales con tecnologías contemporáneas.

El recorrido se desplaza luego hacia la ciudad con Mecánica Popular (2011), proyecto basado en el registro de carros, vehículos y mecanismos construidos mediante reciclaje y reutilización de materiales. Oyarzún los aborda como soluciones intuitivas y autodidactas surgidas frente a la precariedad y las necesidades de subsistencia.

Esta mirada continúa en Antejardín (2025), obra construida a partir de pequeños jardines y huertos surgidos espontáneamente en barrios populares. Plantas medicinales, cultivos domésticos y especies provenientes de distintos territorios conforman microecosistemas que conservan memorias asociadas a procesos migratorios y desplazamientos.

“El vínculo entre lo indígena y el mundo popular urbano tiene antecedentes históricos concretos. La migración masiva desde comunidades indígenas hacia las ciudades durante la primera mitad del siglo XX incidió profundamente en los procesos de mestizaje y en la formación de las periferias urbanas”, plantea Oyarzún.

Estéticas intuitivas articula distintos momentos de la trayectoria del artista para observar qué conocimientos, imaginarios y estrategias de creación han sido relegados de los relatos dominantes y cómo continúan operando y transformándose en el presente.