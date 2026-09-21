Presidente Kast prepara su primera intervención ante la ONU y bilateral con Zelenski

El Presidente José Antonio Kast llegó este lunes a Nueva York para participar en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita que se extenderá hasta el jueves 24 de septiembre y que contempla actividades en materia de seguridad, comercio y relaciones internacionales.

Durante su primera jornada, el mandatario participará en un diálogo de alto nivel sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instancia que reunirá a autoridades de la región y representantes vinculados al desarrollo tecnológico.

Además, está prevista la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Marruecos.

La principal actividad de Kast se desarrollará este martes 22 de septiembre, cuando participe en la apertura del Debate General y realice su primera intervención como Presidente de Chile ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La agenda difundida para esa jornada incluye reuniones bilaterales con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. También se contemplan encuentros con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, y el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb.

El Presidente también fue invitado a participar en una reunión del denominado Shield of the Americas (Escudo de las Américas), instancia de coordinación impulsada por Estados Unidos. Sin embargo, su asistencia todavía se encuentra pendiente debido a una posible coincidencia horaria con su intervención ante la Asamblea General.

Según adelantó el canciller Francisco Pérez Mackenna, la agenda chilena estará enfocada en fortalecer la cooperación en seguridad, impulsar el comercio y ampliar la presencia internacional del país. Entre las prioridades anunciadas se encuentra la iniciativa regional contra el crimen organizado y la candidatura de Valparaíso para albergar el nuevo organismo internacional vinculado al Acuerdo sobre Biodiversidad Marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales (BBNJ).

Finalmente, la delegación presidencial permanecerá en Nueva York hasta el jueves, jornada en la que está programado el regreso a Chile.