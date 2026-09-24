Furia Ilustrada en el GAM

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.



9, 10 y 11 de octubre.

Viernes: 12:00 a 20:30 horas / Sábado y domingo: 10:00 a 20:30 horas.

Gratis.

Durante tres días, el Centro Cultural Gabriela Mistral se convertirá en un punto de encuentro para quienes viven, trabajan, estudian o simplemente disfrutan del mundo de la ilustración, los libros y las artes gráficas. Esta edición reunirá a más de 170 expositores —un 70% más que en 2025— y ofrecerá una programación que busca generar un diálogo entre las distintas formas de entender y practicar la imagen: desde el libro ilustrado, el cómic y el manga hasta la animación, el dibujo, la edición y las artes gráficas.

La experiencia estará marcada por la presencia de autores, autoras e ilustradores que podrán encontrarse directamente con el público, presentar sus nuevos trabajos, conversar sobre sus procesos creativos y firmar ejemplares. Entre los invitados estará el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de Yes, But, quien llegará a Chile como invitado internacional de la feria.

Reconocido por un lenguaje visual basado en líneas limpias, colores planos y escenas generalmente sin diálogos, Gudim utiliza el humor para abordar las contradicciones de la vida contemporánea. Sus viñetas exploran temas como las redes sociales, el consumo, la tecnología, el trabajo y las relaciones humanas, dejando espacio para que cada espectador construya su propia interpretación. Su proyecto Yes, But reúne cerca de 1,9 millones de seguidores en Instagram.

Gudim estará firmando sus libros el viernes 9 de octubre entre las 17:00 y las 18:30 horas, y el domingo a las 17:00 conversará con la ilustradora chilena Maliki y el periodista Rodrigo Castillo, un diálogo que contará con traducción simultánea para quienes asistan.

Estarán presentes desde Uruguay el ilustrador Samuel Araya, y la escritora Laura Carrasco, la ilustradora Eloísa Casanova y el reconocido músico Luciano Supervielle con la presentación musicalizada en Chile del libro-álbum La ciudad que sueña, una invitación a explorar las calles y paisajes de Montevideo y componer con ellas un paisaje sonoro y creativo para lectores y lectoras.

A él se suman destacados exponentes de la ilustración, el cómic y las artes visuales en Chile, entre ellos Fernanda Frick, directora de animación, ilustradora y autora de novelas gráficas que lanzará su último libro Sube el nivel; Saikomic, uno de los principales referentes del manga en Chile y ganador en 2020 del Premio Tezuka de la Shonen Jump, quien firmará su libro Antagonista el sábado entre las 17:00 y 18:00 horas, y Saraly Gute, ilustradora y mangaka chileno-canadiense que firmará sus libros y presentará el tomo 2 de Laurel de Oro. Fabián Rivas, reconocido por su trabajo en literatura infantil, realizará un taller de ilustración para niños y niñas, y Maliki, artista visual, pintora, autora de novelas gráficas, ilustradora, podcaster, editora y docente, participará firmando sus libros.

Libros, conversaciones y procesos creativos

La programación contempla más de 50 charlas, presentaciones y conversaciones que permitirán conocer nuevos libros, proyectos y procesos creativos vinculados a las artes gráficas, además de abrir discusiones en torno a la ilustración, el cómic, la literatura y la edición.

Entre las actividades destaca la presentación de El Bestiario de Michel Foucault, publicado por la editorial Akal, con la participación del ilustrador, grabador y profesor chileno Claudio Romo. El libro reúne ensayos contemporáneos sobre la filosofía de Michel Foucault y la biopolítica, cada uno acompañado por una propuesta visual desarrollada por Romo.

Se presentará El Gran Juego de Pelota: Del meme a la publicación. Se trata de un recorrido por la evolución de Eres Arte Prehispánico, proyecto que comenzó como una cuenta de memes y que, a lo largo de seis años, creció hasta convertirse en un espacio de divulgación del arte y la historia de nuestro continente, utilizando la ilustración, la historieta y el humor como principales recursos. El Gran Juego de Pelota, publicación que traslada este lenguaje al formato editorial para abordar la historia y mitología del antiguo juego de pelota mesoamericano. Es un recorrido por su proceso de creación, desde la investigación de fuentes históricas hasta la ilustración y el desarrollo editorial, reflexionando sobre las posibilidades de combinar historia, arqueología, humor y cultura popular para acercar el pasado a nuevos públicos.

Otro de los encuentros estará dedicado al cómic latinoamericano a partir del lanzamiento de Sueña Truchas, novela gráfica del autor mexicano Javier Gutiérrez Valdez. La actividad reunirá a los editores Sebastián Castillo, de Pezarbóreo Ediciones, y Francisco Cabré, de Editorial Errante, para conversar sobre la circulación de autores entre distintos países, la publicación de narrativa gráfica en Chile y las posibilidades de intercambio creativo y editorial en Latinoamérica.

Otro lanzamiento es el de El viaje de Roberto. Tras los pasos del detective, de Alvaro Soffia, una novela gráfica que reconstruye el recorrido que emprendió un joven Roberto Bolaño por Chile a fines de agosto de 1973, tras su paso por Latinoamérica desde Ciudad de México. La obra aborda ese viaje iniciático y sus primeros encuentros con un país que, pese a los pocos años que vivió en él, nunca le fue indiferente.

Una feria para dibujar, crear y participar

La Furia Ilustrada también busca que el público deje de ser solamente espectador. Durante los tres días habrá talleres y actividades familiares para acercarse al dibujo y la creación desde distintas técnicas y universos.

Entre las actividades habrá variados cuentacuentos; un taller de máscaras para niños y niñas, impartido por el muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro “Mono” González; un taller de Fotobordado con la Cooperativa de Fotógrafas de Chile, un mural interactivo en la plaza central, donde niños, niñas y adultos podrán participar de una experiencia de pintura colectiva junto a la artista visual Mima Pintora.

La ilustradora Isabel Hojas realizará un taller basado en su libro La Ronda de los Sueños: Ilustrar la poesía de Gabriela Mistral, publicado por Editorial Amanuta, en el que combinará conversación sobre la relación entre poesía e imagen con un taller práctico para que grandes y chicos puedan crear sus propias rondas.

Los más pequeños podrán además participar en el taller Crea tu propia criatura fantástica, junto al ilustrador Alexis Pérez; aprender a dibujar personajes de La Increíble Kindambum junto a Fabián Rivas; crear varitas mágicas inspiradas en Brujita Vampiro, de Catalina Corvalán; y experimentar con técnicas de ilustración y timbrado junto a Natilustra. La programación contempla también una actividad para adolescentes y jóvenes con Emociones chilenas, taller que utiliza collage y dibujo para explorar la emocionalidad cotidiana a través de palabras y códigos cercanos, con una introducción a cargo de una psicóloga especialista en regulación emocional y neurociencias.

Amanda López, por su parte, estará a cargo de un taller de dibujo inspirado en los libros álbum Paquidermatólogo y Rosa la Olvidadosa, que culminará en una creación colectiva.

La programación familiar incluirá también el lanzamiento de La voz de la amapola, que combinará un cuentacuentos realizado por Nico Toro y un taller de acuarela basado en la técnica utilizada para ilustrar el libro.

Un espacio para quienes hacen de la ilustración un oficio

La feria tendrá además una programación dirigida especialmente a ilustradores, ilustradoras y profesionales vinculados a la ilustración y las artes gráficas. Además de múltiples talleres y conversatorios que se realizarán durante todo el fin de semana, a través de una alianza con Duoc UC, se desarrollará el seminario Ilustración y Mercado: de la creatividad a la oportunidad, que busca abordar la ilustración no solo desde su dimensión creativa, sino también desde las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar una trayectoria profesional.

De esta manera, La Furia Ilustrada busca reunir en un mismo lugar distintas dimensiones de la disciplina: la creación, la publicación, la circulación, la formación y el encuentro con el público.

La entrada a La Furia Ilustrada es gratuita. Sin embargo, los aforos de las salas y los cupos para las actividades en formato taller son limitados. Por lo mismo, los invitamos a revisar anticipadamente la programación del evento, disponible a partir del 25 de septiembre www.lafuriadellibro.com, y a inscribirse lo antes posible en aquellas actividades de interés.