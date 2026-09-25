Festival de Ciencia y Tecnología 2026 en Antofagasta

Estadio Regional, Av. Angamos, Antofagasta.



Sábado 10 de octubre.

Gratis.

Convertir la curiosidad en conocimiento y acercar la ciencia a toda la comunidad es el propósito del Festival de Ciencia y Tecnología 2026, que se realizará el sábado 10 de octubre en la explanada del Estadio Regional de Antofagasta, con una programación gratuita para toda la familia que reunirá ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.

El encuentro tendrá como eje el concepto “Chile, territorio de preguntas, país que construye respuestas”, relevando la importancia de las interrogantes que surgen desde los distintos territorios.

Al respecto, el Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Antofagasta, Héctor Bravo Vásquez, destacó que “Antofagasta es considerado un laboratorio natural. Tenemos los mejores cielos, somos líderes mundiales en minería y generación de energías renovables. Además, en astronomía se están construyendo los observatorios más grandes del mundo. Hay muchas preguntas que tiene la ciudadanía y queremos dar a conocer qué está pasando acá en la región”.

Uno de los énfasis de la jornada será precisamente la posibilidad de que las personas puedan preguntar, experimentar y conversar directamente con quienes desarrollan actividades científicas y tecnológicas, ya que considera la exposición de 20 stands científicos de organismos públicos y privados que buscan responder, de manera cercana y entretenida, preguntas sobre astronomía, física, geología, biotecnología, robótica, STEM, tecnología aeroespacial, energías renovables y fauna marina.

“Queremos motivar a la familia completa: abuelitos, niños, a los estudiantes, a los universitarios a que nos visiten. Y todos los que tengan esas curiosidades, las pregunten”, enfatizó el Seremi.

El ecosistema CTCI también puede sumar sus actividades

El Festival de Ciencia y Tecnología 2026 también invita a instituciones públicas y privadas, centros de investigación, universidades, establecimientos educacionales, agrupaciones y personas que forman parte del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) a ser parte de esta celebración nacional.

Quienes desarrollen talleres, charlas, iniciativas de divulgación y acercamiento de la ciencia, la tecnología y el conocimiento desde el 05 al 11 de octubre, pueden incorporarlas a la cartelera nacional del Festival en:culturacientifica.cl/evento/festival-de-las-ciencias