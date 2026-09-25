Lanzamiento del libro “Pueblo negro” de Celeste Rojas

Feria Materia Impresa, Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal, Metro Bellas Artes.



Domingo 4 de octubre – 15:00 horas.

Con una presentación y una exposición, Celeste Rojas Mugica, junto a José Jiménez Toro, darán a conocer su nuevo libro titulado Pueblo Negro.

La autora de la obra Ejercicios de aridez (2021) y de Una sombra oscilante (2024) —su ópera prima documental-experimental—, quien ha orientado su investigación artística en relación las imágenes técnicas y la imaginación política, esta vez, en una colaboración con el cineasta José Jiménez Toro, director del cortometraje Lengua Muerta (2025) —antesala de este proyecto—, exploran el dispositivo editorial, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), ámbito Regional, convocatoria 2025.

La publicación, editada y diseñada por el taller Casa en Blanco, surge como parte de un proyecto mayor: una película cuyo nombre provisorio es Exterra, que ambos creadores desarrollan junto a un equipo ampliado.

El trabajo editorial se centra en un caso enmarcado en una investigación correspondiente al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que incorpora el testimonio de un vecino y jardinero de la comuna de Rocas de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, quien afirma haber presenciado descargas y ocultamiento de sacos con formas humanas en una fosa del sector entre 1974 y 1978.

Según su testimonio, sobre la fosa se plantaron un total de 12 ejemplares de la especie Populus nigra (álamo negro), de los cuales cinco fueron talados en el contexto de las pericias. Pese a ello, casi medio siglo después, la investigación judicial y los peritajes arqueológicos realizados hasta la fecha no han arrojado resultados relevantes.

La publicación se propone como una operación acotada y singular sobre un fragmento del territorio, atendiendo aquello que permanece inscrito, oculto o indeterminado en un lugar específico. A partir de tal recorte, la publicación construye una aproximación material al espacio, revisando críticamente las relaciones entre paisaje, evidencia, camuflaje y representación. El libro reúne imágenes realizadas en 120, 35 y 16mm, algunas de las cuales también forman parte del proyecto de película.

Pueblo Negro utiliza el dispositivo editorial para interrogar las posibilidades de una imagen frente a aquello que no puede ser restituido o visto. El bosque aparece, entonces, como escenario de intervención y especulación.