Encuentro Internacional de Dramaturgia Contemporánea La Rebelión de las Voces

Centro Cultural GAM, Alameda 227, Metro UC.



Lunes 28 de septiembre al sábado 3 de octubre.

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Este lunes 28 de septiembre, a las 9:30 horas, en el Foyer del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), se dará inicio a la XVI edición de La Rebelión de las Voces, encuentro organizado por Fundación Santiago Off que, durante 16 años, se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión, formación y promoción de la dramaturgia contemporánea.

La Rebelión de las Voces es un proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y ha sido posible gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E).

La nueva edición contempla una programación que se extenderá hasta el sábado 3 de octubre y que reunirá a creadores y creadoras de Chile, España y Uruguay, articulando distintas instancias de formación, circulación y exhibición. Entre ellas se encuentran las masterclasses de dramaturgia, que abordarán temáticas como la autoficción, la escritura escénica, la construcción de universos y las nuevas relaciones entre dramaturgia, cuerpo y tecnología.

La programación también contempla lecturas dramatizadas de obras como Mal de Plaga, de Laura Vila; Aponía, de Ignacio Cornejo y Germán Retamal; Ghost: Imágenes de lo (in)existente, de Vicente Díaz; Atakama Fashion Week, de Antonia McCarthy; y Ciclo Básico, de Blanca Coloma. A ellas se suma la presentación de la colección Voces Rebeldes, junto a otras dramaturgias publicadas por Editorial Oximorón.

Uno de los ejes de esta edición será también el intercambio internacional. La Residencia Rutas Dramaturgas, que reúne a participantes de Chile, Uruguay y España, tendrá un espacio de presentación abierta al público, mientras que distintas puestas en escena permitirán acercarse a creaciones provenientes de Chile y España. Entre ellas se encuentran La mujer del tercero, de Teatro Apátrida; Octubre Bomba, de la compañía del mismo nombre; La guerra de las imágenes, de Antenor Allendes; y Una casa en la montaña, de Albert Boronat.

La programación se extenderá además fuera de Santiago, con una presentación de Una casa en la montaña en el Teatro La Matriz de San Carlos, Ñuble, ampliando los espacios de circulación y encuentro que propone esta nueva edición.

A 16 años de su creación, La Rebelión de las Voces reafirma su vocación de generar espacios para la creación, el diálogo y la circulación de la dramaturgia contemporánea, conectando a artistas, compañías, editoriales y públicos en torno a nuevas escrituras y lenguajes para la escena.