30° Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso

Teatro Municipal, Uruguay 410, Valparaíso.



Hasta el sábado 3 de octubre.

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Durante esta semana, Valparaíso volverá a ser sede del cine en formatos fílmicos de 16 y 35 milímetros, con funciones totalmente gratuitas y abiertas a todo público. A partir del sábado recién pasado y hasta el próximo sábado 3 de octubre, el 30° Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso desplegará una programación especial y única en el Teatro Municipal de Valparaíso.

Esta edición aniversario fue inaugurada el sábado con la exhibición de La Generala (1926), clásico del cine mudo dirigido por Buster Keaton y Clyde Bruckman, que fue proyectado en 16 mm y musicalizado en vivo por Carla Díaz. El domingo, en tanto, el Parque Cultural de Valparaíso recibió una función especial de Furyo (1983), del director japonés Nagisa Ōshima, exhibida en 35 mm.

Desde este lunes 28 y hasta el sábado 3 de octubre, la programación contempla funciones a las 15:00, 17:00 y 19:30 horas. La primera franja estará dedicada a “El Cine de Franco. A 90 años de la Guerra Civil Española”; la segunda reunirá obras del cine italiano, como Ladrón de bicicletas, Paisá y El Gatopardo, mientras que el bloque de las 19:30 horas estará dedicado al cine mudo musicalizado en vivo, con producciones proyectadas en formato digital y 16 mm.

El festival finalizará el sábado 3 de octubre a las 20:00, con la exhibición del documental argentino Continuará… (2025), de Fermín Rivera y Emiliano Penelas, quien viajará a Valparaíso para presentar la película. El encuentro es organizado por la Corporación Cultural María Graham, con el auspicio de la Municipalidad de Valparaíso y la colaboración de distintas instituciones culturales.