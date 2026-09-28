Bienal de Música Aumentada y Artes Sonoras de Santiago

Museo del Sonido, Huérfanos 2919, Santiago.



4 al 18 de octubre.

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La Bienal M⁺⁺ ha revelado la programación de su primera edición. Con una Selección Oficial de 64 composiciones y expedientes de composición provenientes de Chile, Argentina, Colombia, México, Brasil, Costa Rica y Bolivia, sumada a obras comisionadas, exhibiciones, instalaciones interactivas y presentaciones en vivo, el evento aterriza en el Museo del Sonido del 4 al 18 de octubre para consolidar a Santiago como un nodo articulador de la creación musical contemporánea del continente.

La convocatoria conformó un catálogo que no deja espacio a dudas sobre el nivel de la producción actual en la región. La selección incluye a creadores como el mexicano Edmar Soria (ganador del Concurso Acousmonium GRM de París), el brasileño Marcílio Onofre (Doctor en Composición, estudiante de Krzysztof Penderecki), el costarricense Otto Castro (Doctor en Tecnología Musical y Premio Nacional de Composición en su país), el boliviano ozZo Ukumari (Cofundador de ARTErias Urbanas y del Festival Sur Aural), por mencionar solo algunos.

A ellos se suman destacados compositores y artistas chilenos como José Miguel Candela, Alejandro Albornoz, Natalia Rivera Riffo, Andrés Quezada, entre otros.

El marco del evento está anclado al Manifiesto de la Música Aumentada – Una arquitectura de composición para el capitalismo tardío y más allá, del compositor chileno Jaime Cid-Lara. Bajo este paradigma que incorpora elementos tecnológicos, algorítmicos y contextuales dentro de la propia composición musical, la Bienal producida por Cid-Lara Studio —y coordinada por el artista y gestor Claudio Saitz— estructuró su curatoría, así como la convocatoria abierta que tuvo el apoyo del Colectivo Canal Alpha.

La selección de dicha convocatoria está compuesta por 35 Obras Acusmáticas multicanal y 29 Expedientes de composición. La Selección Oficial cuenta con artistas e investigadores de 7 países, y contemplan alrededor de 5 horas de música, además de partituras no convencionales, tesis, códigos y bitácoras de procesos de creación. Estas últimas serán presentadas en jornadas de charlas online.

“La creación sonora y compositiva latinoamericana es el futuro de la vanguardia musical global”, señala Jaime Cid-Lara, director de la Bienal M⁺⁺. “Esta Bienal viene a encauzar este movimiento que se ha ido generando lentamente en nuestra región. Los artistas y sus obras acá hablan de sus conflictos nacionales, de política, de la calle, de sus paisajes, de su realidad cotidiana. Pero lo hacen desde la profundidad conceptual, la investigación, la técnica, la ciencia y la tecnología. Ocultar dichos temas no tiene sentido; la música de vanguardia siempre ha reflejado sus tiempos y sus problemáticas. Y poco se dice, pero que toquen estos temas requiere de cierta valentía”.

Estrenos, instalaciones e invitados especiales

La Bienal abrirá sus puertas al público desde el domingo 4 de octubre con un taller de paisajismo sonoro a cargo de Lucas Fuentes. El domingo 11 se presentará la destacada intérprete y compositora Valentina Maza. Desde el 16 de octubre se podrán visitar dos instalaciones sonoras interactivas de los artistas Mariela Llovet y Gabriel Miranda, respectivamente, en tanto que el 18 cerrará con un taller de creación de tubófonos a cargo del propio Museo del Sonido.

El conversatorio inaugural del 16 de octubre contará con la presencia de Sofía Balbontín (Festival Espacios Resonantes), Fernando Godoy (Tsonami), y Cristian Morales Ossio (académico IMUC), además de los representantes de la organización de la Bienal, jornada que incluirá el lanzamiento del álbum Estratos//Fracturas, vía el sello asociado a la Bienal, AAAUMENTADA RECORDS.

El hito central será ese viernes 16 con el Ensamble Aumentado estrenando Sinfonía Syrrhèse del chileno Iván-Manuel Tapia Bruno, estudiante de Maestría en Open Arts en Mozarteum de Austria. El joven compositor es el primero en adoptar oficialmente el método de la Partitura Aumentada creado por Cid-Lara. Esta obra aborda los basurales de ropa del desierto de Atacama, región natal de Iván-Manuel.

En paralelo, el certamen albergará el Laboratorio Ensamble HECHIZO, una instancia abierta a la comunidad, en la cual el Director de la Bienal utilizará su método para que personas sin conocimientos musicales formen una orquesta con objetos cotidianos, capaz de interpretar música contemporánea. El resultado se presentará en el evento de clausura el domingo 18 de octubre.